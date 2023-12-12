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تذوق قراراتك

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) جميلة تلك اللحظات التي استثمرنا فيها الكثير من المشاعر لدراسة المشاريع المشرقة وفهمها، تتجلى بذلك روعة تحقيق المراد.
حياتنا على وجه الأرض تتبنى قرارًا في كل شيء، لذا فإن كل إنجاز أو فشل سبقه قرار. وتختلف جودة ذلك القرار وهشاشته بنائه على عمق دراسة تبعاته.
في سجلات تاريخ البشرية تتبين حقيقة وجود أسلاك تعثر قد تكون مخيفة في مشوار الحياة، فلا يوجد لدى البشرية سجل إنجازات مبهر لم يتعثر بأي من هذه الأسلاك المطعمة بالأمان.
عملية اتخاذ القرار تشبه إلى حد ما اختيار ملبوس مناسب لشخص ما، فأمامك العديد من المقاسات تحتوي على الكثير من التفاصيل، ولكن عمق خبرتك ونوع علاقتك ترسم لك الخيار الأنسب. بمعنى آخر هي أن تواجه خيارات في مسألة من مسائل الحياة ثم تحلل وتنقح تلك الخيارات الممكنة والمقبولة وتبرز نقاط القوة والضعف ليتم ترشيح واحد منها بناء على الظروف والأحكام المحيطة ثم يتم تصويب واحدًا منها والتعايش معه، فالسرعة في اتخاذ القرار كمن يمشي في غابة مليئة بالحفر وهو معصب الأعين فبلا شك سيسقط في حفرة منها! فالتحليل المتأني لكل قضية مرورًا بالأمور الدقيقة وانتهاء بالقضايا الصلبة هو الدواء، مستعينًا بآلية المشورة في كل مرحلة هي فحوى تلك العملية.
وقد عرف الباحثون عملية اتخاذ القرار بأنها عملية تفكير مركبة تتضمن التفكير الناقد والإبداعي وحل المشكلات، الهدف منها اختيار أفضل البدائل والحلول المتاحة للفرد في موقف معين، من أجل الوصول إلى التسوية الملهمة والهدف المرجو.
محترفو اتخاذ القرارات السديدة الحكيمة يتبنون طريقة تحريك ضوء الكشاف في كل مكان ليفصح ويرفع الظلام عن كل بقعة، ليرى ماذا على السطح من أدلة تدحض المعتقدات وتتباين فيها وجهات النظر. فالخلاف في وجهات النظر هو تحد للرأي والتفاعل مع العالم الحقيقي، يستثير الأفكار الثرية. لأننا في الأحوال الطبيعية نسعى للبحث عن معلومات مؤكدة لما نعتقده ونؤمن به، فلنستنر بصفقات الأفكار، فكل قرار عبارة عن صفقة قد تنجح وقد تيأس من النجاح.
لندفع عجلة القرارات الحكيمة الى الأمام بتوسيع دائرة الخيارات، والنظر إلى مسافة بعيدة، فبعد النظر يولد الوضوح. لا نختزل تلك الخيارات ولا ندعها تسيح. بمعنى، نتجنب الإطار الضيق في الخيارات، ولا نزيد من اتساعه فنصاب بالشلل لتحديد الأفضل، فالموازنة مطلوبة.
يذكر الكاتبان (تشيب ودان هيث) في كتابهما (الحسم) أن دراسة أجريت في مجال علم النفس كانت نتيجتها أن قراراتنا تتعرض للتشوه بفعل مجموعة من التحيزات والتصرفات غير العقلانية، ولفرط الثقة بالنفس نبحث عن المعلومات التي تدعمنا ونستهين بتلك التي لا تفعل.
يمكن القول بأن لكل منا قائمة تشغيل داخلية خاصة، فأخطر حكم يمكن تطبيقه هو الوثوق بحدسنا عند اتخاذ قرارات مهمة، لأن الحدس هو تكهن وتوهم وتنجيم، وهو قرار يمكن أن يقال عنه أنه ((ارتجالي)). قد يكون مملوء بالنصائح - أيا كانت أهدافها المكنونة- والآراء الشخصية والمشاعر والعواطف التي لا تعطي جيدا عند اتخاذ قرارات كبرى. فالمعرفة والبصيرة والدراية ثلاثي مميز في أعمدة التفكير.
أخيرًا، لنعلم أن اتخاذ قرار في أي مسأله من مسائل الحياة سيؤثر إيجابًا أو سلبًا في الشخص. فلنقلص من المشاكل والخسائر الكبيرة بدراسة آلية اتخاذ القرارات.
لنشجع الخلاف بالرأي ونحلل الخيارات الموجودة في ذيل القائمة، ولنحسن طهي تلك الخيارات جيدًا ونتذوقها لنختار الأشهى والألذ منها.

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