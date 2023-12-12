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هل الطب الحديث أفضل طريقة للتشافي من الأمراض

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) صدرت أول آهة من الإنسان تعبيرًا عن الألم الناتج عن علة أو جرح أو إصابة. ويقال إن أقدم ظاهرتين قدم الإنسان (الدين والطب). وكان جهل الإنسان، وغياب المنهج الفكري، والمنطق السليم، دافعا قويا للاستعانة بداية بالسحر والشعوذة وبعض الأعشاب المتوفرة كوسيلة للتطبيب، حتى بدأ الإنسان يتحرر من الخرافات ويتجه تدريجيا للممارسات المنهجية، وإن كان الطب النفسي آخر من تحرر من سيطرة السحر والشعوذة، حتى وإن بقيت لها بعض من السيطرة عليه حتى وقتنا الحاضر.
شغلت صناعة الطب أهمية كبرى في الحضارات القديمة، كالمصرية والبابلية والصينية والهندية والفارسية واليونانية، حيث تكونت مدارس طبية وفلسفية معتبرة منسوبة لتلك الحضارات، وبعضها لا يزال حاضرا حتى وقتنا الحاضر. عندما ظهرت حضارة العرب والمسلمين، امتصوا رحيق الحضارات السابقة في الطب والفلسفة، ومنحوها قدرًا كبيرًا من اهتمامهم الذي كان يعود بدرجة كبيرة إلى تأثير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي كانت تحث على التداوي، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق داء إلا وجعل له دواء.
وحدثت النقلة الكبرى للمسلمين في مجال الطب والفلسفة مع ازدهار حركة الترجمة، وتأسيس (دار الحكمة) فترجمت الآلاف من كتب ومخطوطات تلك الأمم وعلى رأسها الحضارة اليونانية، في مجال الطب ترجمت جميع كتب أبو الطب (أبوقراط) وتلميذه (جالينوس)، والكثير من كتب الفرس والهنود، واستطاع علماء المسلمين وضع بصمتهم الخاصة في مؤلفات مستقلة، واهتموا بالجانب التجريبي والتطبيقي عكس أسلافهم من علماء اليونان وغيرهم، والذين كانوا في معظم نتاجهم يركزون على الجانب النظري. كما اهتموا بعلم وصناعة العقاقير وعلم التشريح، والطب الوقائي، وعلم الأمراض وبرز في تلك الفترة أعلام أفذاذ كابن سينا، والرازي، وحنين ابن إسحاق، وابن النفيس والكندي وابن رشد وغيرهم الكثير... ومع حدوث الثورة الصناعية الكبرى وبداية عصر التنوير في أوروبا خطا الطب الحديث والتجريبي، خطواته العملاقة والمفصلية وأورد (وليام بنم) في كتابه (تاريخ الطب) تطور الطب بداية من العصور الكلاسيكية حتى وقتنا الحاضر، في 5 مراحل:
‏1- الطب عند فراش المريض: وهو ممارسة الطب عند فراش المريض، وقد بدأت بأبي قراط، وانتهت إلى الرعاية الصحية الحديثة.
2- طب المكتبات: ونشأت في العصور الوسطى، وانتهت بالثورة المعلوماتية التي نعيشها.
3- طب المستشفيات: جاءت في مرحلة متأخرة، وتمثل تطورا موسعا لممارسة الطب عند فراش المريض، ولكن بأدوات تشخيصية وعلاجية جديدة.
4- الطب المجتمعي: وهذا يهتم بالبنية الصحية والسليمة للبيئة المحيطة. كتوفير المياه النظيفة، والتخلص من النفايات، ووجود شبكة للمجاري، والتحكم في ملوثات الجو، وبرنامج للتطعيمات الأساسية، والاهتمام بصحة الأم والطفل، والنظام الغذائي المتوازن.
5- طب المعامل: ويركز هنا على مخرجات مصانع الأدوية، وما تحتويه أقسام المختبرات والأدوات التشخيصية الأخرى من أجل تطوير عملية التشخيص والعلاج.
مع تطور الطب الحديث وقفزاته الكبرى، وصولا لعصرنا الحالي، ما زال هناك جدل أزلي دار، ولا يزال يدور. هل الطب الحديث بواقعه الحالي هو الطريقة الوحيدة والأفضل التي يمكن أن نستخدمها للتشافي من الأمراض؟ وهل يمكننا القول أيضًا إن الطب الحديث ليس بالضرورة أن يكون هو الطريقة الوحيدة المتاحة؟ فمن يذهب مؤيدًا أن الطب ليس حصرًا على الطب الحديث، يقول: إن الإنسان ومع مرور الزمن واختلاف العوامل المؤثرة المحيطة بالصحة، وتغير نمط الحياة، فإن هذا التغيير قد أصاب المرض نفسه، كما أن زيادة التطور والمعرفة بتفاصيل جسد الإنسان وأعضائه بوظائفها المختلفة، قد زادت وتيرة التخصص، فأصبح لكل طبيب جزءه المسؤول عنه، فانعكس هذا الأمر على المريض وطبيعة فهمه لجسده، وفقدنا في هذه المرحلة التعامل مع الجسد كوحدة كينونية واحدة، وليس على أساس تقسيمها الجزئي، ورصد التفاعلات ما بين الجسد والنفس، وملاحظة أثر كل منهما في المرض والصحة، كما أن انتشار أنواع جديدة من الأمراض دليل على وجود خلل في تعاملنا مع مسببات هذه الأمراض، وأن إرتفاع ثقافة العدوانية المطلقة لمسببات الأمراض، كالبكتيريا التي امتدت إليها النظرة الدارونية للطبيعة، قد زادت من ثقافة التعقيم والتداول الواسع للمضادات الحيوية، وكتأثير مباشر من شركات الأدوية، فنتج عنها اختلال عظيم في التوازن الطبيعي لبكتيريا الجسم المفيدة للصحة (وقد نشأ حديثًا علم طبي جديد وهو الميكروبيوم ويختص بعلاج هذه الظاهرة، (ولنا وقفة معه في مقال مستقل بإذن الله لأهميته الشديدة). كما أن التعامل مع المريض ومعاناته كمجرد مشاكل يمكن حلها منفصلة عن أي اعتبارات أخرى، جعلت الكثير من المرضى يعيدون التفكير في اللجوء لصور أخرى من الطب التقليدي أو الكلاسيكي، ومنها النظريات الفلسفية ومنهجيتها في الطب والتي كانت حتى القرن التاسع عشر تمر بمرحلة مد وجزر مع الطب الحديث، وحينها عقدت مجموعة من النقاشات حول المبادئ الطبية الفلسفية والتي خرجت بنتائج أقرت فيها بهذا الدور الفلسفي الطبي رغم أنه في وقت الحضارة الإغريقية واليونانية، كان يقال لا يوجد فيلسوف دون أن يكون طبيبا، والعكس صحيح... وتساؤلات الفلسفة في الطب كانت كغيرها من تساؤلاتها في المجالات الأخرى، وهي أن الطب ليس مجرد معرفة بجسد المريض، ولكن لا بد من وجود منهج علمي وتشخيصي متناسق قائم على علاج العلة وتقرير الصحة، وبالتالي يكون المريض والطبيب متشاركان ومكملان في الوصول للعلاج، كما تشير أيضًا إلى أن الإفراط الواضح في استخدام التكنولوجيا التقنية كان سببًا في افتقاد الشمولية وطمس المعرفة.
يقول (أبو قراط): إن الصحة حالة من التوازن المستقر، والمرض تصدع في هذا التوازن، كما يقول إن المرض عارض طبيعي، وما الظواهر المرضية إلا ردة فعل من جانب الجسد، وإن أهم ما يقدمه الطبيب للمريض هو تعزيز قوة الجسم المناعية كما يجب أن تكون. كما تقول تلك المدارس الفلسفية الطبية، إن النظرة للإنسان يجب أن تكون كوحدة واحدة لا تتجزأ أو ما يسمى بفلسفة المذهب الكلي أو طب الكليات، فهنا لا نهدف لعلاج العضو المصاب فقط، بل لاستعادة الجسم كاملا لعافيته وتوازنه المفقود. فالجسم كيان مركب من الجسد والعواطف والعقل والروح، وكلها تتفاعل في نسق ديناميكي، نشط ومعقد، وأي مرض أو علة فإنه يكون خللا في هذه التفاعلات، والتي يجب أن ننظر إليها وعلاجها ككل لا يتجزأ، وليس بعلاج الخلل الأصلي... كما يجب إعادة الطاقة داخل الجسم إلى توازنها الطبيعي وهذه قاعدة أساسية في هذا المنهج وهذا ما يسمى بالطاقة الحيوية، وهذه الطريقة تسمى (بالمذهب الحيوي) وهذه الطاقة الحيوية لا تجدها إلا في الكائنات الحية، ولها خصائص لا تجدها في التفاعلات الكيميائية والفيزيائية. كما نجد أن فلاسفة الطب يعتقدون أن التوازن المطلوب لتحقيق الصحة يتحقق بتوازن العناصر الأربعة الماء والهواء، والنار والتراب (لأنبادوقلس) والتوسط بين الإفراط والتفريط لدى (أرسطو) وبين الدم والبلغم، والصفراء والسوداء لدى (أبو قراط)، كما يشيرون إلى محاكاة الطبيعة من خلال الطاقة الحيوية في الجسم، فالطبيعة هنا ليست سلبية، بل واعية بدورها في مصارعة المرض، كما لا ينتقصون من دور الفراسة، فهي من المبادئ المهمة في الفلسفة الطبية، وهي استدلال الباطن من خلال الظاهر، وهي تقوم على الحدس والفطنة وقوة البصيرة وعلى الخبرات المتراكمة.. ومما سبق: نسأل أنفسنا هل يكفي الطبيب الذي امتهن هذه المهنة وفق المنهج الطبي الحديث، فاكتسب منها علومه ومهاراته الإكلينيكية وخبراته الطبية، هل يكفيه كل هذا ليؤدي رسالته السامية كما يجب؟ ليحقق من خلالها أهدافه المرجوة، وبالتالي الرضا الكامل للمريض الذي ينتج عنها امتلاكه للصحة الجيدة الكاملة والشمولية، وهل يحتاج الطبيب إلى وجود مهارات وعلوم أخرى لتحقيق ذلك الهدف يستطيع من خلالها توسيع نظرته الشمولية وإدراج الفراسة والحدس والقدرة على التحليل المنطقي ضمن أجندته، وخصوصا عند ظهور مناطق رمادية تقف عندها الممارسة الطبية الحديثة فلا تستطيع تجاوزها... وهل نحن بحاجة لإدخال بعض المناهج والمقررات لبعض علوم الطب التقليدية والمبادئ الفلسفية الطبية، والتي أثبتت رسوخها وخدمتها للمنهجية الطبية في مناهج كلياتنا الطبية، وبما لا يخل ويتعارض مع عقيدتنا وقيمنا الإسلامية السامية...
يقول جلال أمين ((إن لكل عصر خرافاته وأساطيره وخرافة عصرنا الحديث التقدم؛ فنحن نعتقد أن تاريخ الإنسان هو تاريخ تقدم متصل من الأسوأ إلى الأفضل)).

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