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وصافة العالم تحرج الاتحاد

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) وصافة العالم للأندية، التي حققها الهلال، لقب يدغدغ هاجس الاتحاديين قبل وأثناء منافسات كأس العالم التي لاحت بوارقها البارحة، ارتدى العميد زي الكرة السعودية، ودخل ممثلا للكرة السعودية في هذا المحفل الذي لا مكان فيه إلا للأقوياء.
لم يعد الأمر المشاركة أو الاستضافة التي تعتبر الأولى على صعيد رياضتنا، بل كان هناك دافع مقلق، ويتمثل بوصافة العالم التي ظفر بها الهلال الموسم الماضي، بات هذا المنجز عبئًا على اتحاد مثقل بالظروف رغم دعمه بالنجوم الكبيرة والعتاد، ولم يعد الاتحاد السابق الذي يفترس بشراهة، الهلال عندما حقق مقعد الوصافة الأصعب، ناله وهو يئن تحت عدة ظروف تتمثل بالوقف لفترتي تسجيل، ولم يتمكن من دعم صفوفه بعناصر تعزز العطاء، وغادر للبطولة بخمسة عناصر من الفئة المتوسطة، علاوة على الإصابات التي لحقت بعناصره، لعل أبرزهم قائد الفريق سلمان، إلى جانب الظهير الأوحد الشهراني، فضلاً عن ضغط المباريات.
ورغم ذلك فعل العجائب، وهزم مستضيف البطولة وبطل أمريكا الجنوبية، وسجل أكبر نسبة أهداف في مباراة واحدة، وهزم ممثل أعتى قارات العالم كرويًا، ومن يحمل المتعة فلامنجو البرازيلي في مباراة لا تنسى، ولعب على النهائي، وواجه زعيم الكرة العالمية ريال مدريد مرتاح البال، الذي يجهز لاعبيه للمعركة النهائية، بل إنه أحضر البعض بطائرة خاصة بعد أن اكتملت جاهزيتهم؛ لعل أبرزهم الفرنسي ((بنزيما))، وما أشبه الليلة بالبارحة بالأمس، يقارع هذا النجم الهلال في الصراع العالمي، واليوم يرتدي شعار العميد للبحث عن مركز متقدم، وربما أن الخسارة الثقيلة التي تلقاها الهلال من ريال مدريد في القمة العالمية رد الزعماء الدين للفرنسي في صراع جدة وبرباعية ((ريمونتادا)) كان بطلها الصربي ميترو فيتش، وأفضل لاعب آسيوي سالم الدوسري.
بنزيما ورفاقه في المحك العالمي، الذي لاحت بوارقه مساء أمس في حفل بهيج، وكانت جدة تزهو بعميدها، وفي الرياض القطبين الهلال والنصر خرجا من صراع التعاون والشباب بمغانم كبيرة، وتأهل أصفر الرياض وسبقه بساعات حامل اللقب والفريقين، موعودين بمقابلة حاسمة، أما في محطة الأربعة أو النهائي الكبير إذا ما واصلا الأرباح، وكل الملامح تشير بأصابعها لقمة جديدة تعيد سيناريو ثلاثية غرة ديسمبر، التي أكد فيها الزعماء هيمنتهم المطلقة على فرق الدوري، وتحديدًا من يستحوذ عليهم صندوق الاستثمارت.
كانت ليلة التأكيد التي عاش محبو الأزرق أحلى الأوقات مع متعة فريقهم، وأفول الوصيف بنجومه الذين يحتلون الناصية، لكنهم لم يكونوا كذلك وهم أمام المتصدر الذي وسع الفارق لسبع نقاط، الجميع ذهب لنغمة التحكيم المشروخة، وهي الذريعة للخروج من الخسارة المؤلمة، أعود للشباب فقد كشف في لقاء النصر أنه لم يعد شبابًا حقيقيًا لا على المستوى الفني أو العناصري، شباكه كانت قابلة لزيادة الغلة من الأهداف، وبات صيدًا سهلاً في قبضة جاره بعد أن كان الليث المسيطر على مثل تلك الأجواء، الهزيمة التاريخية التي لم يسبق وأن سجلها النصر ردد محبو الليث ((وَفي اللَيلَةِ الظَلماءِ يُفتَقَدُ البَدرُ)).
ربما أن هذه الخمسة أعادت للأذهان سداسية الشباب في مرمى النصر، التي كان بطلها اترام ومجرشي!، وللتاريخ الشباب في البطولة العربية إبان رئاسة، الأستاذ خالد الثنيان، خرج بالتعادل أمام النصر بكامل عناصره الحالية، وكان الشباب الأفضل على صعيد الفرص، وقبل هذا اللقاء كسب الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.. فماذا حدث بين شباب العربية والشباب الحالي.

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