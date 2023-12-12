فيصل بن سلمان رئيسا للدارة والفهد الوطنية

(MENAFN
- Al Watan) صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة.
كما صدر أمر ولي العهد، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان، رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.
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