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فيصل بن سلمان رئيسا للدارة والفهد الوطنية

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيساً لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، وأن يتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيل المجلس وفقاً لما قضى به تنظيم الدارة.
كما صدر أمر ولي العهد، بتعيين الأمير فيصل بن سلمان، رئيساً لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.

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