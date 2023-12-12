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تعديل بلدية الحرم إلى المنطقة المركزية

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد ما يزيد على 4 عقود من اعتمادها، جرى أمس تغيير مسمى بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة إلى مسمى بلدية المنطقة المركزية، وذلك عقب القرار الذي أصدره أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي القاضي بتعديل مسمى بلدية الحرم إلى بلدية المنطقة المركزية، والتي تعني بالمنطقة المركزية وما حولها، بعد اعتماد النطاق الجغرافي المحيط بالمسجد النبوي ضمن صلاحيات البلدية.
يأتي القرار تماشيًا مع مواكبة التغير في الهيكل التنظيمي العام للأمانة بما يدعم منظومة التحول لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمدينة المنورة، وينسجم مع الأولويات الإستراتيجية التي تأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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