تعديل بلدية الحرم إلى المنطقة المركزية

(MENAFN
- Al Watan) بعد ما يزيد على 4 عقود من اعتمادها، جرى أمس تغيير مسمى بلدية الحرم التابعة لأمانة المدينة المنورة إلى مسمى بلدية المنطقة المركزية، وذلك عقب القرار الذي أصدره أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس فهد البليهشي القاضي بتعديل مسمى بلدية الحرم إلى بلدية المنطقة المركزية، والتي تعني بالمنطقة المركزية وما حولها، بعد اعتماد النطاق الجغرافي المحيط بالمسجد النبوي ضمن صلاحيات البلدية.
يأتي القرار تماشيًا مع مواكبة التغير في الهيكل التنظيمي العام للأمانة بما يدعم منظومة التحول لتحسين جودة الحياة للسكان والزوار، في إطار تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمدينة المنورة، وينسجم مع الأولويات الإستراتيجية التي تأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
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