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4.7 ملايين غرامات التشوه البصري

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف أمين اللجنة التنفيذية لمعالجة التشوه البصري في الأحساء المهندس حسن الحجي، إجمالي الغرامات المرصودة في حملات معالجة التشوه البصري والتي تقدر بـ 4.7 ملايين ريال، إذ تم تنفيذ 1223 عملية إزالة ضمن حملة إزالة المخيمات العشوائية والهناجر والصنادق والأحواش، وزيارة 472 موقعًا ضمن حملة معالجة وضع الورش ومعارض السيارات ومحلات قطع الغيار وتغيير الزيوت والإطارات، وتوفير 5 مواقف بديلة للمعدات الثقيلة، وتوفير 14 حاضنة بلدية فيها أكثر من 350 منفذ بيع، وإتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لافتَا إلى أن هناك 43 عنصرًا للتشوه البصري.
وأضاف الحجي، عقب ندوة ((دليل إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني))، بغرفة الأحساء، أن حملة: ((استبدلها بشجرة)) لحث المواطنين على استبدال مظلات السيارات بأشجار الظل، وتستهدف 54 محورًا لإزالة المظلات واستبدالها بزراعة الأشجار، و164 مظلة مرصودة، تم إشعارهم بالإزالة لوجودها على خطوط التنظيم، و151 حالة تجاوب من المواطنين بشكل مباشر، وإزالة 53 مظلة في ممشى حي الأندلس والعمل على الشريط الزراعي، مؤكدًا أن هذه الحملات بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة (الشرطة، المرور، الدوريات الأمنية، الدفاع المدني، مكتب العمل، فرع وزارة التجارة، الهيئة العامة للنقل، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، تهدف لرفع نسب الامتثال والتراخيص، وتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة ورفع مستوى الوعي والسلوك الحضاري، والحد من انتشار العمالة السائبة، وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.
19 اشتراطًا
إلى ذلك، أبان مدير إدارة ضبط التنمية في أمانة الأحساء المهندس عبداللطيف القرين، ومدير المشاريع التنفيذية في وكالة التعمير بأمانة الأحساء المهندس ياسر الضمن، أن دليل إجراءات شهادة امتثال المباني، تتضمن 19 اشتراطًا، ونطاق التطبيق في المرحلة الأولى، وتشمل المباني القائمة والمباني تحت الإنشاء الواقعة على الطرق والشوارع المحددة في المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني على منصة بلدي، والمرحلة الثانية ((12 شهرًا، تبدأ في 6 شعبان 1446هجري)) وتشمل جميع المباني على الشوارع التجارية أقل من 40 مترًا، والمرحلة الثالثة ((12 شهراً، وتبدأ في 6 شعبان 1447هجري)) وتشمل جميع المباني في الشوارع التجارية. وأضافا في نطاق المناطق المستهدفة للامتثال والموجهات التصميمية، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مركز دعم هيئات التطوير صمموا عدة آليات معالجة، وحددوا سيناريوهات لتنفيذ الموجهات التصميمية للهويات العمرانية في مناطق المملكة، مستعرضين نماذج للوجهات التصميمية للهويات العمرانية.

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