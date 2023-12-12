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محافظ الأحساء يرعى حفل جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة

12/12/2023 11:46:48 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، الحفل الختامي السنوي لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، الذي أقيم في أرض الحضارات، تحت عنوان (الرواسي)، بحضور المدير التنفيذي لجمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر بن فرحان، وعدد من المسؤولين. والتقى عددًا من مستفيدي ومنسوبي الجمعية من ذوي الإعاقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعدون السعدون، أن الحفل تزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى تطلع الجمعية لمزيد من التعاون مع هيئة تطوير الأحساء من أجل تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، منوهاً بما حققته الجمعية من إنجازات مشرفة منذ تأسيسها.
وتخلل الحفل عرضاً مرئياً حول مسيرة الجمعية وإنجازاتها، قدمه المستفيدون من ذوي الإعاقة، وأوبريت قدمه أطفال مركز شذى للرعاية النهارية، واختتم بتدشين المركز كنموذج رائد في رعاية الأطفال من ذوي الإعاقة.
وكرّم محافظ الأحساء الداعمين والرعاة تحت مسميات جبال مدينة الأحساء الشامخة في إشارة رمزية إلى شموخ إنجازات الجمعية ومنسوبيها، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث المتميز.

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