الشباب يفك عقدة ثنائي النصر

(MENAFN
- Al Watan) فك ثنائي النصر الإفريقي، الإيفواري سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني عقدتيهما في عدم تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة، وذلك خلال مواجهة الشباب. وسجل فوفانا هدف النصر الأول، بعد أن انتظر 12 مباراة حتى يسجل هدفه الثاني مع النصر.
وأحرز ماني هدف العالمي الثاني، كاسرا النحس الذي يلازمه طوال الفترة الماضية، إذ يرجع آخر هدف سجله بقميص النصر في كل المواجهات إلى الـ31 من أكتوبر الماضي، وصام النجم السنغالي عن التهديف في آخر 6 مباريات.
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