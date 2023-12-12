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الشباب يفك عقدة ثنائي النصر

12/12/2023 11:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) فك ثنائي النصر الإفريقي، الإيفواري سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني عقدتيهما في عدم تسجيل الأهداف منذ فترة طويلة، وذلك خلال مواجهة الشباب. وسجل فوفانا هدف النصر الأول، بعد أن انتظر 12 مباراة حتى يسجل هدفه الثاني مع النصر.
وأحرز ماني هدف العالمي الثاني، كاسرا النحس الذي يلازمه طوال الفترة الماضية، إذ يرجع آخر هدف سجله بقميص النصر في كل المواجهات إلى الـ31 من أكتوبر الماضي، وصام النجم السنغالي عن التهديف في آخر 6 مباريات.

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