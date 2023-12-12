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القفاز الذهبي رفض التتويج لعيون الزعيم

12/12/2023 11:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) حظي تصرف حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، بإشادة كبيرة من الوسط الرياضي السعودي، بعدما فضل عدم حضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ((CAF))، أول من أمس، في مراكش، ليغيب عن تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي لـ2023، متفوقًا على حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد الكاميروني أندريه أونانا، للمشاركة مع الزعيم في الانتصار على التعاون 3/ صفر، ليتأهل حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الأكثر تداولا
بيّن الحارس المغربي أن إدارة الهلال، سمحت له بالتوجه إلى المغرب لحضور الحفل، إلا أنه رفض ذلك، ليتفاعل الوسط الرياضي السعودي مع تصرفه بونو بشكل واسع، ليصبح وسم ((ديما_بونو)) أكثر المواضيع تداولا على منصة ((X))، إذ حرص الحساب الرسمي للزعيم على الاحتفاء بالحارس الدولي المغربي، حيث نشر فيديو له وهو يحتفل مع والدته، بعد إعلان حصوله على جائزة أفضل حارس إفريقي. وكتب مدافع الهلال، الدولي علي البليهي ((ألف مبرووووووك لسيد حراس العالم، قبل أن يكون سيد إفريقيا.. مستحقة وقليلة بحقك أخوياااااا ياسين.. ديما بونو)). وهنأ بعض لاعبي الهلال القدامى حارس إشبيلية السابق، ومن بينهم سامي الجابر وعبدالله الدعيع.
إشادات جماهيرية
انهالت الجماهير الهلالية بالمديح على وفاء بونو، حيث كتب أحدهم ((تخيل معي ياسين بونو حقق جائزة أفضل حارس أفريقي، ورفض حضور الحفل من أجل مباراة الهلال.. أقسم بالله هذا الوفاء لا يُشترى إطلاقا.. أنا عاجز عن وصف هذا الرجل)). وكتب آخر ((الحارس الأفضل في إفريقيا، بل في العالم.. ياسين بونو حارس الهلال السعودي يكتب التاريخ بالذهب، بمستوياته الكبيرة الخارقة المستمرة، وبرفعة أخلاقه واحترافيته خارج وداخل الملعب)).
-بونو فضل البقاء مع الزعيم وغاب عن حفل CAF
-الحارس المغربي حصد جائزة أفضل حارس مرمى أفريقي
-إدارة الهلال سمحت للاعب بحضور الحفل إلا أنه رفض
-بونو قاد الزعيم إلى نصف نهائي كأس الملك في ليلة تتويجه
-الهلاليون تغنوا بوفاء الحارس المغربي الكبير

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