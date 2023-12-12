القفاز الذهبي رفض التتويج لعيون الزعيم

(MENAFN
- Al Watan) حظي تصرف حارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، بإشادة كبيرة من الوسط الرياضي السعودي، بعدما فضل عدم حضور حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ((CAF))، أول من أمس، في مراكش، ليغيب عن تتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي لـ2023، متفوقًا على حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، وحارس مرمى مانشستر يونايتد الكاميروني أندريه أونانا، للمشاركة مع الزعيم في الانتصار على التعاون 3/ صفر، ليتأهل حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
الأكثر تداولا
بيّن الحارس المغربي أن إدارة الهلال، سمحت له بالتوجه إلى المغرب لحضور الحفل، إلا أنه رفض ذلك، ليتفاعل الوسط الرياضي السعودي مع تصرفه بونو بشكل واسع، ليصبح وسم ((ديما_بونو)) أكثر المواضيع تداولا على منصة ((X))، إذ حرص الحساب الرسمي للزعيم على الاحتفاء بالحارس الدولي المغربي، حيث نشر فيديو له وهو يحتفل مع والدته، بعد إعلان حصوله على جائزة أفضل حارس إفريقي. وكتب مدافع الهلال، الدولي علي البليهي ((ألف مبرووووووك لسيد حراس العالم، قبل أن يكون سيد إفريقيا.. مستحقة وقليلة بحقك أخوياااااا ياسين.. ديما بونو)). وهنأ بعض لاعبي الهلال القدامى حارس إشبيلية السابق، ومن بينهم سامي الجابر وعبدالله الدعيع.
إشادات جماهيرية
انهالت الجماهير الهلالية بالمديح على وفاء بونو، حيث كتب أحدهم ((تخيل معي ياسين بونو حقق جائزة أفضل حارس أفريقي، ورفض حضور الحفل من أجل مباراة الهلال.. أقسم بالله هذا الوفاء لا يُشترى إطلاقا.. أنا عاجز عن وصف هذا الرجل)). وكتب آخر ((الحارس الأفضل في إفريقيا، بل في العالم.. ياسين بونو حارس الهلال السعودي يكتب التاريخ بالذهب، بمستوياته الكبيرة الخارقة المستمرة، وبرفعة أخلاقه واحترافيته خارج وداخل الملعب)).
-بونو فضل البقاء مع الزعيم وغاب عن حفل CAF
-الحارس المغربي حصد جائزة أفضل حارس مرمى أفريقي
-إدارة الهلال سمحت للاعب بحضور الحفل إلا أنه رفض
-بونو قاد الزعيم إلى نصف نهائي كأس الملك في ليلة تتويجه
-الهلاليون تغنوا بوفاء الحارس المغربي الكبير
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