العروبة في مهمة استعادة القمة

(MENAFN
- Al Watan) يطمح العروبة إلى استعادة صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يستقبل على ملعبه نظيره الجندل في موقعة مهة للطرفين في ختام الجولة الـ13 للدوري.
ويخوض العروبة المواجهة، وهو في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى إيقاف عثراته التي صاحبته خلال الجولتين الأخيرتين، فيما يملك الجندل 15 نقطة، ويسعى إلى تحسين موقعه في وسط الترتيب.
و على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ينشد العين صاحب النقاط الـ10، انتفاضة تبعده نسبيا عن الوقوع في مراكز الهبوط، عندما يستقبل ضيفا ثقيلا هو الفيصلي الذي حصد 20 نقطة، والطامح إلى استعادة الانتصارات للزحف نحو مركز المقدمة والمنافسة على الصعود.
ويشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ((ديربي ناري))، حينما يتقابل العدالة الثالث بـ25 نقطة والساعي إلى مواصلة وجوده في مراكز الصعود، وهجر الذي يملك 8 نقاط في المركز قبل الأخير، ويأمل بدء رحلة الهروب من القاع وشبح الهبوط للثانية.
وفي مواجهة صعبة، يستقبل جدة الذي يملك 20 نقطة ضيفه الصفا الـ15 بـ9 نقاط، في لقاء يأمل خلاله المضيف تحسين موقعه في سلم الترتيب، فيما ينشد الضيوف انتصارا مهما يقفز بهم من مراكز الهبوط، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة)).
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