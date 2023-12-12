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العروبة في مهمة استعادة القمة

12/12/2023 11:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح العروبة إلى استعادة صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، حينما يستقبل على ملعبه نظيره الجندل في موقعة مهة للطرفين في ختام الجولة الـ13 للدوري.
ويخوض العروبة المواجهة، وهو في المركز الثاني برصيد 27 نقطة، ويسعى إلى إيقاف عثراته التي صاحبته خلال الجولتين الأخيرتين، فيما يملك الجندل 15 نقطة، ويسعى إلى تحسين موقعه في وسط الترتيب.
و على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ينشد العين صاحب النقاط الـ10، انتفاضة تبعده نسبيا عن الوقوع في مراكز الهبوط، عندما يستقبل ضيفا ثقيلا هو الفيصلي الذي حصد 20 نقطة، والطامح إلى استعادة الانتصارات للزحف نحو مركز المقدمة والمنافسة على الصعود.
ويشهد ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ((ديربي ناري))، حينما يتقابل العدالة الثالث بـ25 نقطة والساعي إلى مواصلة وجوده في مراكز الصعود، وهجر الذي يملك 8 نقاط في المركز قبل الأخير، ويأمل بدء رحلة الهروب من القاع وشبح الهبوط للثانية.
وفي مواجهة صعبة، يستقبل جدة الذي يملك 20 نقطة ضيفه الصفا الـ15 بـ9 نقاط، في لقاء يأمل خلاله المضيف تحسين موقعه في سلم الترتيب، فيما ينشد الضيوف انتصارا مهما يقفز بهم من مراكز الهبوط، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة)).

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