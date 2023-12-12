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العلا تستضيف دولية التقاط الأوتاد

12/12/2023 11:46:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن استضافتها للنسختين الافتتاحيتين لبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا. وستقام الفعاليات خلال الفترة من الـ16 وحتى الـ18 من ديسمبر.

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