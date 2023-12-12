العلا تستضيف دولية التقاط الأوتاد

العلا تستضيف دولية التقاط الأوتاد
التاريخ
12/12/2023 11:46:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لحظات العلا عن استضافتها للنسختين الافتتاحيتين لبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي، وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا. وستقام الفعاليات خلال الفترة من الـ16 وحتى الـ18 من ديسمبر.
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