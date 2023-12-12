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مونديالي بكل لغات العالم

12/12/2023 11:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ضرب الاتحاد موعدا مع الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيف منافساتها المملكة حاليا وتستمر حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بتغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3/صفر، في المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية، التي احتضنها إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل للمونديالي رومارينيو ((29))، و نغولو كانتي ((34))، وكريم بنزيما

زحف مبكر

شهد افتتاح المونديال، زحفا جماهيريا كبيرا، لمساندة الاتحاد في مباراة الافتتاح أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، واستمتعت الجماهير التي لم تعقها الأمطار التي هطلت على جدة من الزحف إلى إستاد الجوهرة منذ ساعات مبكرة، لتستمتع بالعروض الفنية التي شهدها افتتاح البطولة، وكذلك الفعاليات التي أقيمت في منطقة المشجعين، قبل انطلاق المواجهة الافتتاحية للمحفل العالمي الكبير.
حفل مبسط

سبق مباراة الافتتاح حفل مبسط أحيته فرقة سويدش هاوس مافيا السويدية ومغني الراب الأمريكي بوستا رايمز.
أهازيج جديدة

قدمت جماهير الاتحاد الطاغية التي ساندت النمور في مواجهة الافتتاح أهازيج جديدة خاصة بالمونديال، كأهزوجة جدة تفخر بك يا الاتحاد.. يا فخر كل المملكة، وأهزوجة حبك أمرني.. لأجلك أغني.
واكتست جدة بألوان شعار بطولة كأس العالم للأندية 2023، باللون البنفسجي، الذي يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع، عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، والتي تُشكّل في مجموعها غطاء طبيعيا بلون بنفسجي، يعكس ترحيب أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المعطاءة وهي تعيش في أزهى

- العميد ضرب موعدا مع الأهلي المصري
- حفل مبسط سبق موقعة افتتاح المونديال
- الأمطار لم تمنع الجماهير من مساندة العميد
- 60 ألف مشجع اكتظت بهم مدرجات الجوهرة
- بنزيما يسجل في 4 نسخ متتالية لمونديال الأندية

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