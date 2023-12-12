مونديالي بكل لغات العالم

(MENAFN
- Al Watan) ضرب الاتحاد موعدا مع الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيف منافساتها المملكة حاليا وتستمر حتى الـ22 من ديسمبر الجاري، بتغلبه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3/صفر، في المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية، التي احتضنها إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سجل للمونديالي رومارينيو ((29))، و نغولو كانتي ((34))، وكريم بنزيما
زحف مبكر
شهد افتتاح المونديال، زحفا جماهيريا كبيرا، لمساندة الاتحاد في مباراة الافتتاح أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، واستمتعت الجماهير التي لم تعقها الأمطار التي هطلت على جدة من الزحف إلى إستاد الجوهرة منذ ساعات مبكرة، لتستمتع بالعروض الفنية التي شهدها افتتاح البطولة، وكذلك الفعاليات التي أقيمت في منطقة المشجعين، قبل انطلاق المواجهة الافتتاحية للمحفل العالمي الكبير.
حفل مبسط
سبق مباراة الافتتاح حفل مبسط أحيته فرقة سويدش هاوس مافيا السويدية ومغني الراب الأمريكي بوستا رايمز.
أهازيج جديدة
قدمت جماهير الاتحاد الطاغية التي ساندت النمور في مواجهة الافتتاح أهازيج جديدة خاصة بالمونديال، كأهزوجة جدة تفخر بك يا الاتحاد.. يا فخر كل المملكة، وأهزوجة حبك أمرني.. لأجلك أغني.
واكتست جدة بألوان شعار بطولة كأس العالم للأندية 2023، باللون البنفسجي، الذي يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع، عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، والتي تُشكّل في مجموعها غطاء طبيعيا بلون بنفسجي، يعكس ترحيب أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المعطاءة وهي تعيش في أزهى
- العميد ضرب موعدا مع الأهلي المصري
- حفل مبسط سبق موقعة افتتاح المونديال
- الأمطار لم تمنع الجماهير من مساندة العميد
- 60 ألف مشجع اكتظت بهم مدرجات الجوهرة
- بنزيما يسجل في 4 نسخ متتالية لمونديال الأندية
MENAFN12122023000089011017ID1107584389
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.