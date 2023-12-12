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تدمير حماس مهمة صعبة

12/12/2023 11:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي في جلب الدمار والموت في قطاع غزة مع تصريحات بالاستمرار التي تتعارض مع حماية المدنيين المحاصرين بين الهجمات ونقص الغذاء والمواد الأساسية، حيث تواصل قوات الاحتلال منع إدخال الغذاء والدواء والمياه لشمال قطاع غزة، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية.
ومع انهيار نظام الرعاية الصحية وعمليات المساعدات الإنسانية في أجزاء كبيرة من الجيب المحاصر، حذر عمال الإغاثة من المجاعة وانتشار الأمراض بين النازحين في الملاجئ المكتظة ومخيمات الخيام.
ويعتبر العديد من الخبراء أهداف إسرائيل غير واقعية في سحق حماس، وتؤذي فقط المدنيين. وقالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية، في تقرير دعا أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن مجرد تدمير القدرة العسكرية لحماس ((سيكون مهمة صعبة دون تدمير ما تبقى من غزة)).
تنفيذ الهجمات
ونفذت القوات الإسرائيلية غارات في أنحاء قطاع غزة خلال الليل، حتى في ظل الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار إلى كل من إسرائيل وقطاع غزة. بينما أصبحت حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، معزولة بشكل متزايد.
وجلبت إسرائيل بالفعل موتا ودمارا غير مسبوقين للقطاع الساحلي الفقير، مع محو جزء كبير من شمال غزة، ومقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، وتهجير أكثر من 80% من السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من منازلهم.
وأفاد مسؤولو مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، الذي تحاصره الآليات العسكرية الإسرائيلية منذ عدة أسابيع، بأنه يعاني نقصا حادا في الأدوية والوقود والغذاء، لافتين إلى أن الاحتلال قصف المستشفى، ويحاصره بشكل كامل.
في السياق نفسه، قصفت القوات الإسرائيلية وسط مخيم جباليا، وأجبرت نحو 50 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، كانوا موجودين داخل مراكز الإيواء على مغادرتها بالقوة، بعد اقتحام هذه المراكز بالدبابات ووسط قصفها بشكل عنيف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من النازحين داخل مراكز الإيواء.
بلا مأوى
وأدت الغارات التي وقعت خلال الليل في جنوب غزة – في منطقة طُلب من المدنيين البحث فيها عن مأوى – إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا، من بينهم سبعة أطفال وست نساء، وفقًا لسجلات لمستشفى وسط غزة. بينما استقبل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثث 33 شخصا قتلوا في غارات ليلية، من بينهم 16 امرأة وأربعة أطفال، وفقا لسجلات المستشفى. كما قُتل العديد بغارات جوية أصابت مباني سكنية في مخيم المغازي للاجئين.
وفي شمال غزة، اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى كمال عدوان، وأمرت جميع الرجال، بما في ذلك المسعفون، بالدخول إلى الفناء، حسبما قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المستشفى يضم 65 مريضا، من بينهم 12 طفلا في العناية المركزة، وستة أطفال حديثي الولادة في الحاضنات. وأضاف أن نحو 3000 نازح يحتمون هناك، وجميعهم ينتظرون الإجلاء بسبب النقص الحاد في الغذاء والمياه والكهرباء.
بينما يزعم الجيش أنه يعتقل رجالا في شمال غزة في أثناء بحثه عن مقاتلي حماس. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو المتداولة عبر الإنترنت مجموعات من المعتقلين وهم مجردون من ملابسهم، ومقيدون ومعصوبو الأعين. ويقول بعض الذين أُطلق سراحهم إنهم تعرضوا للضرب، وحُرموا من الطعام والماء.
وفي مستشفى آخر بشمال غزة، قالت منظمة ((أطباء بلا حدود)) إن جراحا أصيب برصاصة أطلقت من خارج المنشأة، التي تقول إنها تحت ((حصار كامل)) من قِبل القوات الإسرائيلية منذ أسبوع.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش على أي من الحادثتين في

نقص حاد
وقد أدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المنطقة، والغارات الجوية المكثفة، والقتال البري الذي جعل توزيع المساعدات شبه مستحيل، إلى نقص حاد في الغذاء والماء والسلع الأساسية الأخرى. بينما أدى العدوان الإسرائيلي للآن إلى مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة. ولم يقدموا تفاصيل عن المدنيين والمقاتلين، لكنهم يقولون إن ما يقرب من ثلثي القتلى هم من النساء والقاصرين.
وقد حشد الأمين العام للأمم المتحدة والدول العربية جزءًا كبيرًا من المجتمع الدولي خلف الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد هذه الجهود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. كما أرسلت ذخائر دبابات إلى إسرائيل، للسماح لها بمواصلة الهجوم.
بينما سيكون التصويت غير الملزم على قرار مماثل في الجمعية العامة المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء رمزيا إلى حد كبير.
وتزعم إسرائيل والولايات المتحدة أن أي وقف لإطلاق النار سيترك حماس في السلطة، حتى ولو على جزء صغير من الأراضي المدمرة، يعني النصر للجماعة المسلحة التي تحكم غزة منذ 2007، وتعهدت بتدمير

جلبت إسرائيل
- موتا ودمارا غير مسبوقين للقطاع الساحلي الفقير
- محت جزءا كبيرا من شمال غزة
- قتلت أكثر من 18 ألف فلسطيني
- أسهمت في تهجير أكثر من 80% من السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة

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