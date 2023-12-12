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حلول مؤقتة لدفع إيجارات الموقوفة خدماتهم

12/12/2023 11:46:46 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلنت الهيئة العامة للعقار مؤخراً، أنه واعتباراً من يناير القادم سيتم دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، وذلك ضمن سلسلة التطوير التي تشهدها المنصة، بهدف الحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري.
يواجه الأفراد الموقوفة تعاملاتهم المالية بموجب قرارات قضائية صادرة من محاكم التنفيذ، أزمة كبيرة في عمليات السداد من خلال المنصة، إذ إن مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ تنص على وقف التعاملات المالية للمنفذ ضده، وهو ما يعني بأن المستأجر سيواجه إشكالية في عمليات السداد عبر المنصة من خلال حسابه البنكي.
الدفع عبر مخلّصين
وذكر مواطنون لـ((الوطن)) أنهم سيكونون مضطرين للجوء لمكاتب أو مخلصين لدفع إيجاراتهم بشكل نظامي، ما يضعهم مع عدم تمكنهم من الدفع النظامي بسبب إيقاف الخدمات عرضة للاستغلال والوقوع في مخالفات نظامية أخرى، مطالبين بوضع آلية تمكن الموقوفة خدماتهم من تحويل الإيجارات بما لا يتعارض ووضعهم القانوني الذي وضعهم فيه قرار إيقاف الخدمات.
مخالفة قانونية
ويرى قانونيون أن هذه الإشكالية تعد من أكثر المشكلات جدلية في نظام التنفيذ، إذ إن المنفذ ضده وبعد الحجز على ثلثي مرتبه، لا يُتاح له التصرف فيما تبقى من المرتب عدا بالسحب النقدي أو الدفع الإلكتروني ((مدى))، في حين تبقى عمليات التحويل وتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف، ورسوم حكومية معطلة، وهو ما دفع الغالبية العظمى منهم إلى اللجوء للغير لتنفيذ عمليات سداد رسوم الخدمات العامة والرسوم الحكومية، مما قد يقود إلى المساءلة القانونية لاحقاً، لا سيما في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى محاربة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، وهو ما دفع العديد من القانونيين والمتضررين إلى مطالبة وزارة العدل بإعادة النظر في مقتضى المادة الـ 46 من نظام التنفيذ، لتراعي على أقل تقدير منح المنفذ ضده الحق في تنفيذ العمليات المالية المتصلة بسداد رسوم الجهات الحكومية والخدمات العامة من خلال حساباتهم البنكية.
8 ملايين عقد إيجار
يذكر أن الهيئة العامة للعقار كانت قد أعلنت قبل أيام أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة ((إيجار)) تجاوزت الـ 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق ((إيجار))، إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه الـ 6.6 ملايين عقد إيجاري،ت فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه الـ 1.3 مليون عقد، ويُعد العام الحالي 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه الـ 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.

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