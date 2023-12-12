400 محترف بمنتدى تمكين الشباب

(MENAFN
- Al Watan) استقطبت النسخة الثانية من منتدى جيبكا للشباب المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار ((تمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام))، أكثر من 400 من المحترفين الشباب والطلاب.
ويناقش المنتدى الشبابي في دروته هذا العام، أسس إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي، عقد الحدث كجزء من فعاليات المنتدى السنوي السابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وتعتبر تنمية وتمكين الشباب ركيزة أساسية في رؤى التنمية الوطنية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع أهداف طويلة الأمد لتوطين القوى العاملة، وتوفير 226.200 وظيفة في صناعة الكيماويات في عام 2022 وحدة، تلعب صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في جذب وتطوير المواهب الشابة؛ ولتقدم هذا الهدف بدعم من أعضاء جيبكا، تم إطلاق المنتدى الشبابي بنسخته الأولى في عام 2022، لخلق وعي مهم حول صناعة الكيماويات، وتوفير تجربة تواصل شاملة للحضور من خلال سد الفجوة بين قادة الصناعة والمحترفين الشباب.
يقود المنتدى مجلس جيبكا للشباب، الذي يضم 37 محترفًا شابًا من 18 شركة في الاتحاد عبر منطقة الخليج العربي، وهذا هو الحدث الإقليمي الأبرز للطلاب والمحترفين الشباب الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم في صناعة الكيماويات بالمنطقة.
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