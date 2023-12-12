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400 محترف بمنتدى تمكين الشباب

12/12/2023 11:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) استقطبت النسخة الثانية من منتدى جيبكا للشباب المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار ((تمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام))، أكثر من 400 من المحترفين الشباب والطلاب.
ويناقش المنتدى الشبابي في دروته هذا العام، أسس إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي، عقد الحدث كجزء من فعاليات المنتدى السنوي السابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.
وتعتبر تنمية وتمكين الشباب ركيزة أساسية في رؤى التنمية الوطنية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع أهداف طويلة الأمد لتوطين القوى العاملة، وتوفير 226.200 وظيفة في صناعة الكيماويات في عام 2022 وحدة، تلعب صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في جذب وتطوير المواهب الشابة؛ ولتقدم هذا الهدف بدعم من أعضاء جيبكا، تم إطلاق المنتدى الشبابي بنسخته الأولى في عام 2022، لخلق وعي مهم حول صناعة الكيماويات، وتوفير تجربة تواصل شاملة للحضور من خلال سد الفجوة بين قادة الصناعة والمحترفين الشباب.
يقود المنتدى مجلس جيبكا للشباب، الذي يضم 37 محترفًا شابًا من 18 شركة في الاتحاد عبر منطقة الخليج العربي، وهذا هو الحدث الإقليمي الأبرز للطلاب والمحترفين الشباب الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم في صناعة الكيماويات بالمنطقة.

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