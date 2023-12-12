Wednesday, 13 December 2023 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

12/12/2023 11:46:45 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.

MENAFN12122023000089011017ID1107584384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث