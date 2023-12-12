Wednesday, 13 December 2023 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير للمدينة المنورة ونواب بمكة والشرقية وتبوك وعسير والجوف

12/12/2023 11:46:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس عددًا من الأوامر الملكية، تضمنت 17 قرارا بتعيينات جديدة لعدد من الأمراء والمسؤولين، و3 إعفاءات شملت الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن.
تعيينات
‫- الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مستشارًا خاصًا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
‫- الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة المدينة المنورة بمرتبة وزير.
- الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
- الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير المنطقة الشرقية بالمرتبة الممتازة.
- ‫ الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل نائبًا لأمير منطقة تبوك بالمرتبة الممتازة.
‫ - الأمير خالد بن سطام بن سعود نائباً لأمير منطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
- ‫ الأمير متعب بن مشعل بن بدر نائباً لأمير منطقة الجوف بالمرتبة الممتازة.
- الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة.
-‫ الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح مساعداً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.
-‫ الدكتور خالد بن محمد البتال وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتية الممتازة.
-‫ خالد بن فريد حضراوي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
- المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمرتبة الممتازة.
-‫‫ مساعد بن عبدالعزيز الداود أميناً للعاصمة المقدسة بالمرتبة الممتازة.
-‫‫ ‫المهندس عبدالله بن علي جالي أميناً لمنطقة عسير بالمرتبة الممتازة.
-‫ الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث مساعداً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.
- ‫الدكتور يوسف بن صياح البيالي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.
- زهير بن محمد الزومان مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.

MENAFN12122023000089011017ID1107584383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث