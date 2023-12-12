في خطوةٍ تلامس احتياجات شعبنا في غزة.. انطلاق الحملة الإغاثية“الواجب الوطني فلسطين في القلب”

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / مع استمرار العدوان على أهلنا في قطاع غزة ودخوله الشهر الثالث على التوالي ، وفي ظل ظروف إنسانية واقتصادية واجتماعية صعبة واجواء الشتاء القارس ، أخذت شخصيات وطنية ومجتمعية وأكاديمية على عاتقه العمل في إطار حملة اغاثية ومدِ يد العون والمساعدة لألاف الأسر الفلسطينية في غزة وبخاصة في ظل استمرار عمليات النزوح وفقدان مئات الالاف من العائلات لبيوتها ولمصدر دخلها والنقص الكبير في المساعدات المقدمة للقطاع

وفي هذا السياق انطلق برنامج الحملة الاغاثية” الواجب الوطني – فلسطين في القلب” .

وأكد الأستاذ في جامعة الأقصى وعضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملف المساعدات المقدمة لأهلنا في قطاع غزة

الدكتور رفيق المصري، بأن المرحلة الأولى من برنامج الحملة انطلقت في خمس محافظات في القطاع ، وتمثلت على النحو التالي :

محافظات الشمال ، والوسطى ومدينة غزة وخانيوس ورفح ، واستفادت من المرحلة الأولى من البرنامج“1200” اسرة ، حيث حصلت كل اسرة على مبلغ نقدي

كخطوة أولى ستلحقها خطوات أخرى وبما تراه اللجنة مناسبا في هذه المرحلة لاحتياجات الأهالي .



وثمن الدكتور المصري في حديثه” الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس محمود عباس في اطار التخفيف عن اهلنا في قطاع غزة حيث تأتي هذه الحملة الاغاثية انسجاماً مع رؤيته وتوجيهاته وأيضا يتم تنفيذها بدعم وإسنادٍ واحتضانٍ من قبل الوزير ماجد فرج من خلال توفير كل الدعم والاسناد لهذه الحملة الانسانية التي جاءت وفقا لتصريح الدكتور المصري في وقتها لانها تلامس احتياجات الناس اليومية وهي تعبّر عن انتماءٍ وطنيٍ ومسؤولية وطنية.



كما أشار الدكتور المصري أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة احتياجات شعبنا في القطاع وتضم في عضويتها شخصيات وطنية واكاديمية مشهود لها بالنزاهة والشفافية والاحترام ، داعياً في الوقت ذاته الى ان تكون هذه الحملة نموذجا لباقي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية من اجل إغاثة شعبنا وتقديم يد العون له في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها .

وأضاف الدكتور المصري بأن المرحلة الثانية من البرنامج الاغاثي ستنطلق في الأيام القادمة لتقديم مزيد من العون والمساعدات لالاف الاسرة المحتاجة ، مؤكداً بان كل عائلة تستفيد من هذا البرنامج يتم توثيقها في جدولٍ خاصٍ من أجل ان يكون العمل الاغاثي مبنياً على الثقة والصدق والأمانة.

واختتم الدكتور المصري حديثه مؤكدا ان اطلاق هذا البرنامج الإغاثي واستمراره يؤكد على وحدة شعبنا ومشروعه في مواجهة كل التحديات ، متأملاً في الوقت ذاته ان يستمر هذا البرنامج على المدى الطويل لما يحمله من معانٍ ورسائل كثيرة لعل ابرزها التأكيد على وحدة الحال والمصير لكافة الفلسطينيين أينما تواجدوا.