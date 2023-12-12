صحيفة : اعراق انفاق حماس بمياه البحر قد يستغرق اسابيع

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك /PNN / قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان إسرائيل بدأت بضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة.

وبحسب الصحفية التي نقلت عن مسؤولين إسرائيلين قولهم ان غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر قد يستغرق أسابيع.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول اممي قوله ان هناك قلق دولي من ان يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر.

على صعيد ذات صلة قال مصدر أمريكي لشبكة "سي ان ان": الإسرائيليون غير متأكدين من نجاح فكرة تدمير الأنفاق في #غزة بإغراقها بالمياه، غير أنهم أخبروا الولايات المتحدة بأنهم حريصون على إجراء التجربة فقط في الأنفاق التي يعتقدون أن لا رهائن بداخلها.



