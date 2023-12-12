Wednesday, 13 December 2023 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صحيفة : اعراق انفاق حماس بمياه البحر قد يستغرق اسابيع

12/12/2023 11:33:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك /PNN / قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان إسرائيل بدأت بضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة.

وبحسب الصحفية التي نقلت عن مسؤولين إسرائيلين قولهم ان غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر قد يستغرق أسابيع.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول اممي قوله ان هناك قلق دولي من ان يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر.

على صعيد ذات صلة قال مصدر أمريكي لشبكة "سي ان ان": الإسرائيليون غير متأكدين من نجاح فكرة تدمير الأنفاق في #غزة بإغراقها بالمياه، غير أنهم أخبروا الولايات المتحدة بأنهم حريصون على إجراء التجربة فقط في الأنفاق التي يعتقدون أن لا رهائن بداخلها.


MENAFN12122023000205011050ID1107584367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث