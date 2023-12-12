صحيفة : اعراق انفاق حماس بمياه البحر قد يستغرق اسابيع

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك /PNN / قالت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية ان إسرائيل بدأت بضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة.
وبحسب الصحفية التي نقلت عن مسؤولين إسرائيلين قولهم ان غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر قد يستغرق أسابيع.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول اممي قوله ان هناك قلق دولي من ان يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر.
على صعيد ذات صلة قال مصدر أمريكي لشبكة "سي ان ان": الإسرائيليون غير متأكدين من نجاح فكرة تدمير الأنفاق في #غزة بإغراقها بالمياه، غير أنهم أخبروا الولايات المتحدة بأنهم حريصون على إجراء التجربة فقط في الأنفاق التي يعتقدون أن لا رهائن بداخلها.
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