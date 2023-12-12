الإمارات تحاول التصدي للنفايات البلاستيكية الضارّة بالإبل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

دبي – يشكِّل البلاستيك تهديدًا لا يمكن تجاهله في عالم الحيوانات، حيث وكما يظهر بشكل متزايد في جهاز هضم الأسماك في البِحار، فإنّه يتسلّل الآن إلى طعام الإبل في الصّحراء. لقد أظهرت أحدث الأبحاث في دولة الإمارات العربية المتحدة أن الكثير من هذه الحيوانات تفقد حياتها بسبب تناولها للبلاستيك، الذي يتراكم في الصحراء كنوعٍ من أنواع الفوضى البيئية. ردًّا على هذا، تم تقديم مشروعٍ مبتكرٍ في مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي (كوب28)، يهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي والتصدّي لهذه المشكلة.

د. ويرنيري مع المجسّم المصنوع من البلاستيك المُعاد تدويره

قاد مصرف الإمارات للتنمية (EDB) هذه الحملة التي أُطلِق عليها اسم ((سفينة الصحراء المفقودة))، وخلال فعاليات كوب28، عرض في جناحه مُجسَّمًا لجَمَل تم تصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي وطباعته بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، باستخدام البلاستيك الذي تم جمعه من الصحراء. ويمكنك عند النّظر إلى المجسّم رؤية كتلة كبيرة من البلاستيك داخل جسم الجمل، المُصمَّم على هيئة هيكل شبكي، وتمامًا في المكان حيث يكون الجهاز الهضمي للحيوان.

لقد جذبت المبادرة انتباه جمهور كوب28، وحقّقت بذلك النتيجة المرجوّة، ألا وهي تثقيف السكان حول هذا الموضوع، وتوعية الناس بعدم التخلص من القمامة في الصحراء؛ البيئة التي يعيش فيها الإبل. وفي سياق نقطة البداية لهذه المبادرة، أفاد الكولومبي دييغو فلوريز، رئيس الابتكار في شركة الإعلان والدعاية“Livingroom”، التي صاغت الحملة لصالح المصرف، بأنَّ كل شيئٍ بدأ من دراسة تم العثور عليها حول هذا الموضوع، كان قد أجراها الطبيب البيطري د. أولريش ويرنيري، وربط فيها بين وفاة الإبل واستهلاكها للبلاستيك. (في الصورة الرئيسية، د. ويرنيري بجوار المجسَّم).

فلوريز مع كبيرة المديرين الفنيين في شركة“Livingroom”، ميغان فوكس.

أيضًا في حديثه مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية (ANBA)، أشار فلوريز إلى أن الناس يقيمون مخيمات وحفلات شواء في الصحراء ويتخلصون من النفايات البلاستيكية هناك، ثمَّ تهبّ الرياح لتحملها بعيدًا فتصل إلى الإبل التي تتناولها ومع مرور الوقت تلقى حتفها. كما قال مؤكِّدًا للأنباء:“إنها حملة لتثقيف الناس، لكي يدركوا أنه لا يمكن رمي المزيد من البلاستيك في البيئة”. ولاشكّ بأنَّ فكرة إبراز هذا الموضوع تتناسب تمامًا مع جهود المصرف الإماراتي، الذي يعمل بشكل أساسي على ضمان وجود غدٍ أفضل أو بالأحرى وجود يوم غد!

شرح أيضًا فلوريز أنه كان قد تمَّ إطلاق اسم ((سفينة الصحراء المفقودة)) على الحملة كرمزٍ للإبل التي فُقِدت في الصحراء بسبب البلاستيك. وأفاد بأنّه تم تنفيذ الحملة بشكلٍ أولي في كوب28، ولكن بعد ذلك، سيقوم المصرف بإطلاق حملةٍ أوسع، تشمل وسائل تواصلٍ أخرى والتوعية في المدارس، على سبيل المثال.

بالإضافة إلى فلوريز، حضر أيضًا في جناح مصرف الإمارات للتنمية في كوب28، د. أولريش ويرنيري، وهو المدير العلمي لمختبر أبحاث الطب البيطري المركزي بدبي (CVRL)، والذي تأسس بمبادرة من سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأفاد الطبيب بأنه تم الكشف عن تناول الإبل للبلاستيك أثناء التشريح الذي وجب القيام به لاكتشاف سبب وفاة الحيوانات. كما أكَّد أن الاستثمار في دعم التعليم والتثقيف هو الحلّ لهذه المشكلة. ولا بدّ ختامًا من التنويه إلى أنّ الطبيب البيطري د. أولريش ويرنيري رائدٌ في مجاله ومُعتَرفٌ بأهميّة أبحاثه في تشخيص الأمراض لدى الإبل، كحال المختبر الذي يديره علميًّا والذي يُعتبر رائدًا في البحث المتعلق بالحيوان.

سافرت الصحفيَّة التي أعدَّت هذه المادّة بدعوةٍ من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل.

ترجمته عن البرتغالية: يارا عثمان.