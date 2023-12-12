CAN: البرازيل أكبر منتج للغذاء بحلول العام 2035

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
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دبي – قال النائب الثاني لرئيس الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية (CAN) جيدياو بيريرا، بمناسبة يوم الغذاء والزراعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP28 المنعقد في دبي:“ستصبح البرازيل أكبر منتج للغذاء في العام بحلول العام 2035”. حيث كان بيريرا والذي كذلك يشغل منصب رئيس اتحاد الزراعة في ولاية ريو غراندي دو سول (FARSUL)، قد تحدث خلال جلسة بعنوان: التحديات في تحقيق التوازن بين“الأمن الغذائي والطاقي” و“أمن المناخ”.
صرح بيريرا قائلاً:“لم يشهد تاريخ الانسانية نمواً زراعياً بهذه الضخامة، بحيث تحولت بلاد من مستورد لتصبح أكبر مُصَدِر في العالم، وخلال سنوات قليلة، ستصبح البرازيل أكبر منتج”. وأشار إلى أن الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية لديه فرعاً في دبي وشنغهاي وسنغافورا بهدف ترويج المنتجات البرازيلية مثل الفاكهة والمكسرات والقهوة المتخصصة بأنواعها.
( CAN ) في COP28
أشار بيريرا إلى أنه ضمن الانواع المختلفة للطاقة المتجددة الجاري بحثها، تمتلك البرازيل الطاقة الأنظف في العالم، وتشمل الطاقة الكهرومائية واستثمارات هامة في طاقات الرياح والخلايا الكهروضوئية، بالإضافة إلى الوقود الحيوي الايثانول المستخرج من قصب السكر، وجارية الآن الاستثمارات في ايثانول الذرة.
جلسات حوار حول الأعمال الزراعية وتحول الطاقة عُقِدَتْ في جناح الاتحاد البرزيلي للزراعة والثروة الحيوانية
كما أضاف بيريرا قائلاً:” لدينا هذا القطاع الزراعي الضخم على الرغم من أننا نستخدم 22% فقط من أراضينا الوطنية. إن القطاع الزراعي البرازيلي يستخدم أفضل التقنيات المتوفرة اليوم، لأنها إذا كانت تريد أن تكون إحدى قادة الصناعة الزراعية في العالم وهي تستخدم فقط 22% من أراضيها، وبالتالي هي لا تدمر الأمازون، بل هناك مسببات أخرى مثل التعدين الغير قانوني وقطع الاشجار. بالتالي، نحن ننظر للزراعة بأنها متوازنة بيئياً للغاية.
وقال بيريرا أن الأمازون ليس مستداماً باستثناء أنه مستدام مناخياً. وأضاف: ما هي الاستدامة؟ هي محاور ثلاثة – اقتصادي واجتماعي وبيئي. نفتقد للجانبين الاقتصادي والاجتماعي. علينا أن نجد طريقة لنطور بها الأناس الذين يعيشون في الامازون. لا يمكنني تقبل وجود 30 مليون من الفقراء في الأمازون.
وأفاد بيريرا قائلاً: كيف يمكننا القيام بذلك؟“إن قانون الغابات لدينا يقول بأنه يمكنني إزالة جزء منها، فعلى سبيل المثال، للحفاظ على 80% منها عليَ اتباع ذلك. لا نسمح بما هو مخالف للقانون وإنما بما هو قانوني، لأن البشر يجب أن يعيشوا وبينوا ثروة حيوانية وزراعية جيدة وأن يتطوروا انسانياً وألا يتم تهميشهم”.
التنقيب عن النفط في الامازون
يعتقد جيدياو بيريرا أنه من الضروري استكشاف مصادر النفط والغاز في الأمازون.“عليك أن تستكشف، لأنه إذا كان لديك بلد به العديد من مصادر الطاقة، وكان النفط إحداها، ولا تزال البشرية غير قادرة على التخلي عن استخدام النفط لأنها لا تملك تكنولوجيا يمكن أن تحل محله على جميع المستويات. إنها ثروة”.
” وتساءل بيريرا: ما هو الوقود الذي ستستخدمه للمحاريث من أجل انتاج الغذاء؟ مضيفاً“إن كل الآليات الزراعية المستخدمة في البرازيل والعالم تعمل على الديزل، وحالياً جزء منها يعمل على الوقود الحيوي والذي يشكل زيت الصويا 10% منه. إن انتاج الإيثانول ليس انتاجاً كافياً”.
خارطة طريق منظمة الأغذية والزراعة العالمية الـ FAO الخاصة بالحراجة
أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ FAO خلال يوم الغذاء والزراعة في مؤتمر COP28 خارطة طريق تهدف إلى مواءمة النظم الغذائية مع الأهداف الرامية لاحتواء الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية والقضاء على الجوع. حيث تساهم الأنظمة الغذائية بثلث انبعاثات غاز الدفيئة، بينما قام تغير المناخ في العام 2019 بدفع 122 مليون نسمة أخرى نحو الجوع.
ووفقاً لمحللي المناخ، تعتبر خارطة طريق الـ FAO خطوة مبدئية حاسمة، فهي تؤسس وتحدد الأهداف والمواعيد النهائية لـ 10 مسائل، بما فيها تغير المناخ والتنوع البيئي والتغذية الصحية والانتاج المستدام.
في غضون ذلك، فإن خارطة الطريق قد تعرضت للنقد بوصفها غير كافية. حيث يشير الخبراء بأنها لا تولي الاهتمام الكافي للطبيعة، ولا تشير إلى أي انخفاض حقيقي في استهلاك اللحوم والالبان في الدول الغنية، ولا تعالج عدم المساواة في السلطة في الانظمة الغذائية.
برونا غارسيا/ANBA
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