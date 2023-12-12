CAN: البرازيل أكبر منتج للغذاء بحلول العام 2035

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

دبي – قال النائب الثاني لرئيس الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية (CAN) جيدياو بيريرا، بمناسبة يوم الغذاء والزراعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP28 المنعقد في دبي:“ستصبح البرازيل أكبر منتج للغذاء في العام بحلول العام 2035”. حيث كان بيريرا والذي كذلك يشغل منصب رئيس اتحاد الزراعة في ولاية ريو غراندي دو سول (FARSUL)، قد تحدث خلال جلسة بعنوان: التحديات في تحقيق التوازن بين“الأمن الغذائي والطاقي” و“أمن المناخ”.

صرح بيريرا قائلاً:“لم يشهد تاريخ الانسانية نمواً زراعياً بهذه الضخامة، بحيث تحولت بلاد من مستورد لتصبح أكبر مُصَدِر في العالم، وخلال سنوات قليلة، ستصبح البرازيل أكبر منتج”. وأشار إلى أن الاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية لديه فرعاً في دبي وشنغهاي وسنغافورا بهدف ترويج المنتجات البرازيلية مثل الفاكهة والمكسرات والقهوة المتخصصة بأنواعها.

( CAN ) في COP28

أشار بيريرا إلى أنه ضمن الانواع المختلفة للطاقة المتجددة الجاري بحثها، تمتلك البرازيل الطاقة الأنظف في العالم، وتشمل الطاقة الكهرومائية واستثمارات هامة في طاقات الرياح والخلايا الكهروضوئية، بالإضافة إلى الوقود الحيوي الايثانول المستخرج من قصب السكر، وجارية الآن الاستثمارات في ايثانول الذرة.

جلسات حوار حول الأعمال الزراعية وتحول الطاقة عُقِدَتْ في جناح الاتحاد البرزيلي للزراعة والثروة الحيوانية

كما أضاف بيريرا قائلاً:” لدينا هذا القطاع الزراعي الضخم على الرغم من أننا نستخدم 22% فقط من أراضينا الوطنية. إن القطاع الزراعي البرازيلي يستخدم أفضل التقنيات المتوفرة اليوم، لأنها إذا كانت تريد أن تكون إحدى قادة الصناعة الزراعية في العالم وهي تستخدم فقط 22% من أراضيها، وبالتالي هي لا تدمر الأمازون، بل هناك مسببات أخرى مثل التعدين الغير قانوني وقطع الاشجار. بالتالي، نحن ننظر للزراعة بأنها متوازنة بيئياً للغاية.

وقال بيريرا أن الأمازون ليس مستداماً باستثناء أنه مستدام مناخياً. وأضاف: ما هي الاستدامة؟ هي محاور ثلاثة – اقتصادي واجتماعي وبيئي. نفتقد للجانبين الاقتصادي والاجتماعي. علينا أن نجد طريقة لنطور بها الأناس الذين يعيشون في الامازون. لا يمكنني تقبل وجود 30 مليون من الفقراء في الأمازون.

وأفاد بيريرا قائلاً: كيف يمكننا القيام بذلك؟“إن قانون الغابات لدينا يقول بأنه يمكنني إزالة جزء منها، فعلى سبيل المثال، للحفاظ على 80% منها عليَ اتباع ذلك. لا نسمح بما هو مخالف للقانون وإنما بما هو قانوني، لأن البشر يجب أن يعيشوا وبينوا ثروة حيوانية وزراعية جيدة وأن يتطوروا انسانياً وألا يتم تهميشهم”.

التنقيب عن النفط في الامازون

يعتقد جيدياو بيريرا أنه من الضروري استكشاف مصادر النفط والغاز في الأمازون.“عليك أن تستكشف، لأنه إذا كان لديك بلد به العديد من مصادر الطاقة، وكان النفط إحداها، ولا تزال البشرية غير قادرة على التخلي عن استخدام النفط لأنها لا تملك تكنولوجيا يمكن أن تحل محله على جميع المستويات. إنها ثروة”.

” وتساءل بيريرا: ما هو الوقود الذي ستستخدمه للمحاريث من أجل انتاج الغذاء؟ مضيفاً“إن كل الآليات الزراعية المستخدمة في البرازيل والعالم تعمل على الديزل، وحالياً جزء منها يعمل على الوقود الحيوي والذي يشكل زيت الصويا 10% منه. إن انتاج الإيثانول ليس انتاجاً كافياً”.





خارطة طريق منظمة الأغذية والزراعة العالمية الـ FAO الخاصة بالحراجة

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ FAO خلال يوم الغذاء والزراعة في مؤتمر COP28 خارطة طريق تهدف إلى مواءمة النظم الغذائية مع الأهداف الرامية لاحتواء الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية والقضاء على الجوع. حيث تساهم الأنظمة الغذائية بثلث انبعاثات غاز الدفيئة، بينما قام تغير المناخ في العام 2019 بدفع 122 مليون نسمة أخرى نحو الجوع.

ووفقاً لمحللي المناخ، تعتبر خارطة طريق الـ FAO خطوة مبدئية حاسمة، فهي تؤسس وتحدد الأهداف والمواعيد النهائية لـ 10 مسائل، بما فيها تغير المناخ والتنوع البيئي والتغذية الصحية والانتاج المستدام.

في غضون ذلك، فإن خارطة الطريق قد تعرضت للنقد بوصفها غير كافية. حيث يشير الخبراء بأنها لا تولي الاهتمام الكافي للطبيعة، ولا تشير إلى أي انخفاض حقيقي في استهلاك اللحوم والالبان في الدول الغنية، ولا تعالج عدم المساواة في السلطة في الانظمة الغذائية.

برونا غارسيا/ANBA