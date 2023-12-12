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بدء اجتماع الفيدرالي الأميركي وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

12/12/2023 11:15:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلق أمس الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة اليوم الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.
وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ 0.3% في نوفمبر على أساس شهري و4% على أساس سنوي.
وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.

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