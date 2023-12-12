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التضخم في أميركا يوافق التوقعات ويتباطأ إلى 3 1% خلال نوفمبر

12/12/2023 11:15:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال نوفمبر على أساس سنوي، ليتماشى مع توقعات الأسواق بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، قبل يوم من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التي صدرت أمس الثلاثاء، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.1% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.2%.
واستقر معدل التضخم الأساسي ـ الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ـ عند 4% في قراءة نوفمبر على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2.9%، في حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4% خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في نوفمبر، بعد استقراره دون تغيير في قراءة أكتوبر، وساهمت زيادة أسعار السكن بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة في ارتفاع المعدل الشهري للتضخم.
وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.3% في نوفمبر على أساس شهري بدعم من انخفاض أسعار البنزين بنسبة 6%، بينما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%.
وقد تساهم هذه البيانات في رفع توقعات الأسواق بشأن إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي في وقت قريب، في ظل توقع المستثمرين على نطاق واسع تثبيت المصرف المركزي لأسعار الفائدة في بيان السياسة النقدية المرتقب صدوره اليوم الاربعاء.

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