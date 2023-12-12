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فيينا أفضل مدن العالم للعيش والعمل بها بالنسبة للمغتربين

12/12/2023 11:15:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظت فيينا على صدارة أفضل مدن العالم التي يمكن للمغتربين العيش والعمل بها، وفقا لتصنيف شركة الاستشارات العالمية «ميرسر» لعام 2023، مع تسليط التقرير الضوء على المشهد الثقافي النابض بالحياة في العاصمة النمساوية والهندسة المعمارية.
ويعتمد التصنيف على مسح جودة المعيشة بالنسبة للمغتربين، وقامت «ميرسر» بتحليل الظروف المعيشية في أكثر من 450 مدينة حول العالم، وبحثت في 39 عاملا بما يشمل البيئة السياسية والاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه والإسكان.
وذكرت «إيفون ترابر» المسؤولة لدى «ميرسر»: يتأثر المشهد العالمي الحالي بالاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والتحديات الاقتصادية الأخرى، وكلها لها آثار كبيرة على المدن وقدرتها على جذب المواهب والاحتفاظ بها.
وأشار التقرير إلى أن العديد من العاملين يعيدون النظر في أولوياتهم فضلا عن تقييم التوازن بين العمل والحياة، لأن الأماكن التي يعملون بها ويعيشون فيها مع أسرهم ونوعية الحياة لها أهمية كبيرة.
وفي المركز الثاني، جاءت المدينة السويسرية «زيورخ» وأشاد المسح باستقرارها السياسي وبنيتها التحتية عالية الجودة، تلتها بعد ذلك أوكلاند مما يؤكد على نوعية الحياة الاستثنائية بها.
واحتلت دبي المركز السابع والتسعين على مستوى العالم، وأبوظبي في المركز الرابع والثمانين، ومن بين المدن العربية الواردة في التصنيف أيضا، جاءت الدوحة في الترتيب 117، ومسقط 118، والرباط 127، وتونس 131.
وعن المدن السعودية، جاءت جدة في المركز 171 في التصنيف العالمي، تلتها مباشرة الرياض 172.

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