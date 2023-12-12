بالفيديو انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من تمكن

يهدف إلى تحفيز الشباب الكويتي وتطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الرابع على التوالي وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 12 ديسمبر 2023 حتى 22 فبراير 2024 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في إدارات البنك المختلفة، حيث يتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل، وتأتي مشاركة البنك كداعم استراتيجي، بينما تقدم Creative Confidence التدريب الذي يعمل على تطوير مهارات المتدربين ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.تم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني، وعقدت حلقة نقاشية مع المتدربين في إطار حرص البنك على دعم كافة المبادرات التي تساهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل.وجاء في مقدمة حضور حفل الافتتاح الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني.ويؤمن بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بأهمية دعم الشباب الكويتي باستقطاب الكفاءات والمواهب وتطويرها وتقديم كافة سبل الدعم التي تساعدهم في الدخول إلى معترك سوق العمل، كما أن «الوطني» يدعم مختلف المبادرات الاجتماعية التي تنسجم مع خطة التنمية الوطنية للكويت وتدعم الأجندة الاستراتيجية للدولة فيما يتعلق بدفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص باعتبارهم ثروة الكويت الحقيقية وأساس تنمية البلاد.ولعل أهم ما يميز برنامج «تمكن» هو أنه يمنح فرصة استثنائية للمتدربين للاستفادة من خبرات أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، حيث يتم تنظيم حلقات نقاشية وحوارات مفتوحة للمشاركين مع قيادات البنك الذين يتمتعون بخبرات واسعة ممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، ما يتيح لهم الاستفادة من هذه الخبرات التي تساعدهم على تحقيق مسيرة مهنية ناجحة ومستدامة.ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي الى استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة من خلال ورش العمل التي تتناول الابداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.وتعد Creative Confidence شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في تحفيز الابتكار والإبداع وتوفر تجارب تدريبية عملية للخريجين الكويتيين بهدف تنمية وتطوير الكوادر الوطنية الشابة.وفي ختام حفل الاستقبال عبر المتدربون عن شكرهم لبنك الكويت الوطني على دعم واحتضان البرنامج وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي بما يتمتع به من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية.جدير بالذكر أن برنامج «تمكن» قد فاز بجائزة المشروع الرائد في العمل الاجتماعي الخليجي على مستوى القطاع التجاري الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى احترافي من التنمية الذاتية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.