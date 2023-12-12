انتخاب الرئيس التنفيذي لـ القطرية عضوا في مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن انتخاب م. بدر المير، الرئيس التنفيذي للشركة، عضوا في مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وباعتباره الاتحاد التجاري لشركات الطيران في العالم، يمثل الاتحاد الدولي للنقل الجوي نحو 320 شركة طيران، أو نسبة 83% من إجمالي عمليات النقل الجوي.

ويعنى الاتحاد الدولي للنقل الجوي بتمثيل وقيادة وخدمة قطاع الطيران وحماية مصالح شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

وسيساهم المير في دعم دور الاتحاد المتمثل في رسم ملامح النمو المستقبلي لقطاع النقل الجوي الآمن والمستدام، والعمل مع أعضاء الاتحاد لتعزيز الربط الجوي الدولي.

كما قام الاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) بانتخاب المير عضوا في لجنته التنفيذية، استنادا إلى خبراته ومعرفته الواسعة في مجال الطيران.

وفي 5 نوفمبر 2023، تقلد م. بدر المير منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية. ويأتي هذا الانتخاب استكمالا لمسيرته المهنية المتميزة التي امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي.

وتجلت الحنكة الإدارية للمهندس المير في مطار حمد الدولي من خلال العديد من المشاريع والفعاليات العالمية والتغلب على التحديات، ومشروع توسعة المطار بما في ذلك The Orchard وهي حديقة استوائية مذهلة تقع في وسط صالة الركاب، وتضم مطاعم بطراز عالمي ومراكز تسوق فاخرة.

هذا، وقد كان مشروع التوسعة واحدا من أكبر الإنجازات العمرانية في الدوحة، والذي تم إكماله قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقد كان المير عضوا في مجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الفترة بين 2018 و2020، حيث ساهم في العديد من المشاريع التطويرية المستقبلية للمطارات، وتحديدا في مجال الاستدامة.

وخلال مسيرته المهنية، شغل المير العديد من المناصب القيادية لبعض أبرز مشاريع التنمية وأكثرها أهمية في دولة قطر، ففي عام 2014، تم تعيينه رئيسا تنفيذيا للعمليات في مطار حمد الدولي، حيث أشرف على إدارة العديد من الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات (مطار) والسوق الحرة القطرية والقطرية لخدمات الطيران والشركة القطرية لتموين الطائرات والشركة القطرية للتوزيع وشركة ضيافتنا، والمشاريع العقارية التابعة للمجموعة.

كما يتمتع م. بدر المير بخبرة واسعة ومتميزة في تأسيس وتطوير المشاريع المهمة، فضلا عن تحقيق نتائج ناجحة في مجال النقل الجوي وإدارة المشاريع ما يؤهله لشغل منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وقيادتها نحو حقبة جديدة ومتميزة تتسم بالابتكار والاستثمار في الموارد البشرية.