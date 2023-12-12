KIB يعلن رابح سحب فتح حساب الدروازة إلكترونيا

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر نوفمبر، حيث فاز العميل هيثم مفضل محمود شحاتة.

ويأتي هذا السحب في إطار الحملة المستمرة والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، من أجل مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي هذا الصدد، صرح مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: تستمر حملتنا هذه في مكافأة المزيد من العملاء الفائزين في السحوبات الشهرية، وتوفير فرص أكثر لهم للتمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى ابتكار أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.

وما يزال حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو البنك، إلى جانب الثقة والدعم الدائم من قبل العملاء.

وأضاف: إن هذه الحملة الفريدة والمستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي، تعكس التزام KIB باستراتيجيته الهادفة إلى مواكبة أحدث معايير الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكل شرائح عملائه، وذلك من خلال توفير المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته، مشيدا بالإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة.