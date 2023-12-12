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وربة يشارك في ترتيب تمويل بـ 2 2 مليار دولار

12/12/2023 11:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن نجاحه في ترتيب صفقة تمويل مشترك بقيمة 2.2 مليار دولار وسيتم توظيف عوائد هذا التمويل الضخم في تطوير وإنشاء وتشغيل محطة لمعالجة مياه البحر وشبكة لتوزيعها في أنحاء عمليات شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في منطقة المرفأ في إمارة أبوظبي. وشارك بنك وربة فيها كمرتب رئيسي مفوض في الشريحة الإسلامية من التمويل المجمع.
وقال البنك ان هذا الإعلان يأتي بعد استيفاء توقيع كل عقود التمويل، والتي على ضوئها تقدمت وتيرة الإنجاز في هذا المشروع تقدما ملحوظا في مسيرة استبدال المياه الجوفية المستخدمة في عمليات حقن الآبار بمصدر مياه مستدام قائم على معالجة وتنقية مياه البحر.
وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني إن البنك شارك مع تحالف المطورين «ماتيتو» و«أوراســــكوم للإنشاءات» (الذراع الإنشائية لمجموعة أوراسكوم) كمرتب رئيسي في التمويل المشترك لمشروعهما الاستراتيجي، موضحا أن وربة تعاون في هذا التمويل مع ثمانية بنوك إقليمية ودولية منها مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، وبنك «ناتيكسيس»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية.
وأوضح الثويني أن المشروع لاقى إقبالا واسعا من قبل المؤسسات المالية المالية لما فيه من منفعة على أبعاد الاستدامة البيئية والاقتصادية، مفيدا بأن ذلك يتماشي مع توجه بنك وربة كرائد في التمويلات المطابقة لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والتي تقوم على مبادئ التطوير المستدام، متوقعا أن يسهم المشروع في تقليل استخدام الكهرباء في عملية معالجة المياه بنسبة تصل إلى 30%، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العالية الملوحة المستخدمة حاليا في عمليات حقن الآبار.
وذكر أن الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع هي شركة المرفأ لمعالجة وتوريد مياه البحر وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها من قبل تحالف المطورين «ماتيتو» و«أوراسكوم للإنشاءات» لتنفيذ المشروع، وتمتلك الشركتان مجتمعتين 49% من أسهمها. أما 51% المتبقية من ملكية المشروع فستتملكها «أدنوك» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وهي ذراع حكومة إمارة أبوظبي للاستثمار في قطاع البنية التحتية للطاقة والمياه، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر بين الشركات الرائدة في القطاع مثل «أدنوك» و«طاقة» سيمكن من إنجاز مشروع مستدام عالمي المستوى يخفف من استهلاك المصادر القابلة للنفاد من المياه والطاقة ويضمن إمدادات مستدامة.
وأشاد الثويني بمدى كفاءة هيكل وآلية تنفيذ المشروع، حيث إنه يحظى برعاية ومشاركة شركة «أدنوك» المملوكة بنسبة 100% من قبل حكومة إمارة أبوظبي، مؤكدا على توازي أهداف الشركة مع أهداف بنك وربة المتعلقة بالتنمية المستدامة، مشددا على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية مع أطراف ذات كفاءة وثقافة مستدامة مثل «طاقة» و «ماتيتو» و«أوراسكوم» مما يتيح الفرص لشراكات مستقبلية مثمرة تدعم الاقتصاد الإقليمي، بما في ذلك الحفاظ على أعلى مستوى من الممارسات المطابقة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).

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