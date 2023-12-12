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برقان يستضيف طلاب المتحدة الأمريكية

12/12/2023 11:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استكمالا لدوره القيادي في مجال تنمية الشباب الكويتي الطموح من الناحية الأكاديمية والمهنية، استضاف بنك برقان مؤخرا في فرعه الرئيسي مجموعة من طلبة المدرسة المتحدة الأمريكية في الكويت (AUS)، حيث قاموا بجولة ميدانية شاملة للتعرف على إدارات البنك المختلفة ووظائفها المتنوعة لإثراء معرفتهم فيما يتعلق بالقطاع المصرفي. وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية والتزامه بتطوير وإلهام الكفاءات الشابة للمضي قدما نحو مستقبل أكثر تميزا ونجاحا. وفي تعقيبها على هذه الزيارة، قالت حصة النجادة، مدير أول الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: نفتخر بطلبتنا المتميزين ممن يرغبون بالتعرف على بيئة العمل في القطاع المصرفي، ويسرنا دائما استضافتهم في هذه الزيارات الميدانية. كما اننا نرى أن شباب اليوم بات أكثر استخداما للخدمات المصرفية، وخاصة الإلكترونية منها، لذا نعتبر أن توعيتهم وتثقيفهم بكيفية عمل هذه الخدمات والتقنيات المالية.
وأضافت: نهدف من خلال هذه الزيارة إلى تعزيز اهتمامات بعض الطلاب في المجال المصرفي، وحثهم على الانضمام إلى القطاعي البنكي بعد التخرج. كما أننا على يقين أن جميع الطلبة الذين شاركوا في الزيارة الميدانية للبنك حصلوا على الكثير من المعلومات المهمة حول الخدمات المصرفية بشكل يضمن استفادتهم منها في حياتهم حاليا وفي المستقبل.
وكان الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تعريف الطلبة بعالم الخدمات المصرفية بأسلوب مباشر ومبسط، وذلك لمساعدتهم في حال اختيارها تخصصا دراسيا في الفترة القريبة المقبلة. وقدم موظفو البنك شرحا تفصيليا للطلبة الزوار حول أهمية هذا المجال ومدى تأثيره في الحياة اليومية، إضافة إلى مراحل ومدى استجابة ووظيفة كل منتج وخدمة جديدة لحاجات السوق المتنامية. وفي السياق ذاته، كانت جولة الطلبة استكمالا لمبادرات البنك التي يستضيف عبرها الكفاءات والمواهب الكويتية الشابة من مختلف المؤسسات التعليمية لتوعيتهم وتثقيفهم على الصعيد المصرفي والمالي، وذلك في إطار الدعم المتواصل من البنك لحملة «لنكن على دراية»، والتي تستمر للعام الثالث على التوالي تحت رعاية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وكجزء من الجهود الدؤوبة لنشر رسائل وتوجيهات الحملة على أوسع نطاق بين أفراد المجتمع.

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