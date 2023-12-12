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العثمان كامكو إنفست توفر أفضل الفرص الاستثمارية

12/12/2023 11:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت شركة كامكو إنفست، حلقة نقاشية ركزت خلالها على مشهد الذكاء الاصطناعي، بحضور كوكبة من رواد القطاع والخبراء والمستثمرين لمناقشة التأثيرات التحويلية الناجمة عن تطور الذكاء الاصطناعي وانعكاس ذلك على استراتيجيات الاستثمار المعاصرة.
وشارك بفي الحلقة النقاشية مديرون ومستشارون في صناديق رأس المال المبتكر ومتخصصون بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، الذين شاركوا مع الحضور خبراتهم ورؤاهم، ومن خلال مناقشات متعمقة حول أحدث التطورات بالذكاء الاصطناعي، قاموا بتغطية استراتيجيات الاستثمار المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح المشهد الديناميكي للأسواق المالية في وقتنا الحاضر.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للاستثمارات البديلة في كامكو إنفست محمد العثمان، في كلمته الافتتاحية على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في إعادة تشكيل القطاعات المختلفة بما في ذلك التعليم والبنوك والتمويل والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الأخرى.
واستهل العثمان النقاش بإعطاء لمحة عامة عن المشهد الديناميكي والتحويلي للذكاء الاصطناعي والذي يتميز بالنمو والابتكار غير المسبوق، مؤكدا أن تقارب الذكاء الاصطناعي وتشابهه مع تقنيات مثل إنترنت الأشياء وتحليلات البيانات الضخمة يسهم في دعم عملية تطوير التطبيقات المتقدمة، بما في ذلك التحليلات التنبؤية والأنظمة الذاتية.
ونوه بانه على الرغم من الفوائد الممكنة للذكاء الاصطناعي، إلا أن الوتيرة السريعة التي يتطور بها تدعو إلى التنبه من أي ممارسات غير الأخلاقية، الأمر الذي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين الابتكار والقضايا المجتمعية. كما أشار إلى أهمية مواكبة أحدث التطورات بصفة مستمرة، وذلك نظرا لمواصلة الذكاء الاصطناعي إعادة صياغة إمكانات مجال التكنولوجيا وأنشطة الأعمال.
وأكد العثمان حرص كامكو إنفست على توفير أفضل الفرص الاستثمارية لعملائها، خاصة في مختلف فئات الأصول مثل رأس المال المبتكر وقطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى جهود الشركة لإقامة فعاليات نقاشية مع أهدافها المتمثلة في تزويد المستثمرين برؤى قيمة من منظور عدد من المتخصصين، وتسليط الضوء على الفرص المختلفة المتوافرة بالمشهد الاستثماري.
وأدار الحلقة النقاشية فهد الشارخ، الشريك العام لصندوق JEDI لرأس المال المبتكر، بين باميلا فاجاتا الشريك المؤسس لشركة OpenAI والشريك في شركة Pebblebed، وكيث أدامز، الشريك المؤسس لأبحاث الذكاء الاصطناعي لشركة Facebook والشريك في شركة Pebblebed، وجيك زيلر، مؤسس باورسيت ومستشار صندوق JEDI لرأس المال المبتكر.
وسلط الشارخ الضوء على الشراكة مع أبرز مديري صناديق رأس المال المبتكر، حيث قال: «اليوم يشرفنا استضافة عدد من أبرز المديرين ممن يتمتعون بسجل مهني حافل، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتعاون هؤلاء المديرون معنا بصورة حصرية على مستوى المنطقة، ما يعكس التزامنا بتعزيز الخبرات وتأكيد التميز باستثمارات تركز على الذكاء الاصطناعي».
وأبدى الحضور اهتماما شديدا بمنصات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مثل منصات Motherbrain التابعة لشركة EQT، وInReach، وSignalfire، وساهمت آراؤهم في إثراء النقاش. وتطرق الخبراء إلى الميزات والفرص الفريدة التي توفرها هذه المنصات.
بالإضافة إلى ذلك، تعرف المشاركون على المخاطر والفرص المرتبطة بالنقص الحالي الذي يشهده مجال الحوسبة، خاصة فيما يتعلق بدراسة تأثير ذلك على المستثمرين في المراحل المبكرة. وتم تبادل الأفكار حول التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المشهد المتطور.
من جهتها، ترى فاجاتا أن الذكاء الاصطناعي يعتبر منصة الحوسبة القادمة التي ستلاقي انتشارا واسعا، مثل الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر التي سبقته. وشرحت أن كل شركات التكنولوجيا أصبحت في الوقت الحالي شركات ذكاء اصطناعي، وتواجه حاجة كبيرة إلى أشخاص ذوي مهارات عالية، والمزيد من القوة الحاسوبية، وكميات كبيرة من البيانات.
وساهم في إثراء النقاش طرح عدد من الأفكار المحفزة للتفكير حول الاعتبارات الإستراتيجية لتطوير واجهات برمجة التطبيقات وتطوير النماذج المخصصة، واستخدام النماذج مفتوحة المصدر. وقدم الخبراء رؤى قيمة حول اختيار النهج الأكثر فعالية في سياق الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستعرض آدامز رحلته الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذي تم إثراؤه بشكل كبير من خلال التعاون مع كامكو إنفست، مؤكدا أن المثابرة والحكمة والدعم المتواصل كانت من العوامل الجوهرية التي ساهمت في تعزيز الأداء.
وتناول مسألة ما إذا كانت «الشركات القائمة» هي التي ترجح كفتها دائما، تباحث المشاركون في الأوضاع والقطاعات التي تتمتع فيها الشركات الناشئة بميزة تنافسية. وتمت مشاركة رؤى قيمة حول التفاعل الديناميكي بين الشركات الراسخة مقارنة بالشركات الناشئة.
وتناولت الحلقة النقاشية موضوع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في استثمارات رأس المال المبتكر، مع التركيز على التداخل والتقاطع بين علوم البيانات الأساسية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة، وقد تم استكشاف جانبين رئيسيين هما تحديدا، أولا: الاستفادة من البيانات لتحديد المراكز الاستثمارية للمحافظ المالية.

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