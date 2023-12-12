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464 5 مليون دولار يجنيها بيل غيتس سنويا من التوزيعات النقدية للشركات

12/12/2023 11:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحصل الملياردير الأميركي بيل غيتس على 464.5 مليون دولار تقريبا سنويا من توزيعات الأرباح النقدية للشركات التي يستثمر بها، مع تركز استراتيجيته الاستثمارية في اختيار الشركات ذات التوزيعات القوية، حيث أظهرت أحدث وثائق صادرة عن المؤسسة الخيرية «بيل أند ميلندا غيتس» أن جزءا كبيرا من ذلك الدخل يأتي من خمسة أسهم رئيسية. وفيما يلي الشركات التي يجني من خلالها بيل غيتس تلك الأموال سنويا:
شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية: يمتلك الملياردير الأميركي أكثر من 54.826 مليون سهم بقيمة 6.33 مليارات دولار في الشركة الكندية، وتقدم توزيعات الأرباح الفصلية للشركة البالغة 0.57 دولار للسهم الواحد دخلا سنويا لـ«غيتس» قدره 125 مليون دولار من هذا الاستثمار.
مايكروسوفت: يشكل استثماره بالشركة التي شارك في تأسيسها جزءا كبيرا من محفظته الاستثمارية، إذ يمتلك «غيتس» 39.286 مليون سهم تقريبا في شركة البرمجيات، وبعد الزيادة الأخيرة للتوزيعات النقدية من 68 سنتا إلى 75 سنتا للسهم، فإن الملياردير يحصل على دخل سنوي من التوزيعات النقدية للشركة بقيمة 117.86 مليون دولار.
واست مانجمنت: يمتلك «غيتس» 35.234 مليون سهم في أكبر شركة لإدارة النفايات في أميركا الشمالية تبلغ قيمتها نحو 6.06 مليارات دولار، وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية بقيمة 70 سنتا للسهم، لذلك يحصل على دخل سنوي منها قيمته 98.65 مليون دولار.
كاتربيللر: يمتلك «غيتس» 7.353 ملايين سهم بقيمة 1.82 مليار دولار في شركة معدات البناء والتعدين، وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية قدرها 1.30 دولار، وبالتالي فإنه يحصل على دخل سنوي قدره 38.24 مليون دولار.
ديري آند كو: يمتلك «غيتس» 3.917 ملايين سهم في الشركة الرائدة في مجال المعدات الزراعية وآلات البناء بقيمة 1.45 مليار دولار تقريبا، ويحصل على دخل سنوي قيمته 21.15 مليون دولار من التوزيعات النقدية التي تقدمها الشركة البالغة 1.35 دولار للسهم.

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