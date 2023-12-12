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ليماك استضافت اللورد والليدي فوستر لزيارة مشروع مبنى الركاب 2 بمطار الكويت

12/12/2023 11:15:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّمت شركة ليماك للإنشاءات، زيارة لممثلي شركة الهندسة المعمارية العالمية «فوستر وشركاؤه» اللورد نورمان فوستر، البارون فوستر لبنك التايمز، وزوجته الليدي فوستر، إلى موقع مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي، والذي مازال قيد الإنشاء من قبل.
وخلال زيارتهما، تفقدا مشروع مبنى الركاب 2، والذي يترجم رؤية شركة «فوستر وشركاؤه» البصرية وتصميمها المعماري الحالم إلى واقع ملموس من خلال المطور العالمي ليماك للإنشاءات، حيث يمثل هذا المشروع علامة فارقة وبارزة في تصميم المطارات العالمية وهو واحد من ثلاثة مشاريع رئيسية لشركة «فوستر وشركاؤه» في الكويت. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة ليماك، فايز جينك: «تشرفنا بزيارة اللورد والليدي فوستر إلى موقع مطار الكويت الجديد، ولطالما شاركنا اللورد فوستر حماسه لرؤية تصاميمه المعمارية تنبض بالحياة، وهو ما نسعى له من خلال التفاني في العمل الجماعي بوصفه ركيزة رئيسية في هذه العملية».
وأضاف: «تعج هذه الزيارة تجسيد وتسليط للضوء أكثر على التآزر السلس بين خبرة البناء لدى شركة ليماك والنهج المعماري المبتكر لشركة فوستر وشركاؤه يدا بيد، نقوم بصناعة مشروع تاريخي متطور للكويت، باستخدام مزيج من مواد محلية مصممة لتتحمل الخصائص البيئية للكويت والتي تتسم بشدة الحرارة».
ومع تقدم أعمال البناء، تواصل ليماك إثبات قدرتها على تنفيذ مثل هذه المشاريع رفيعة المستوى، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في صناعة البناء والتشييد العالمية.

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