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الكويتية تنال شهادة تدقيق السلامة التشغيلية من إياتا

12/12/2023 11:15:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن اجتيازها بنجاح لبرنامج تدقيق السلامة التشغيلية الدولية (IOSA) التابع لمنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، حيث تسلمت الشركة شهادة التسجيل بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، وتعد الخطوط الجوية الكويتية إحدى شركات الطيران الرائدة التي اختارها اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) لتكون من ضمن شركات الطيران الرائدة التي تخضع للتدقيق القائم على تقييم المخاطر. كما يفخر فريق الخطوط الجوية الكويتية بسرعة انجاز إجراءات التدقيق لهذا العام ونيل الشهادة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن شهادة تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) تعد من أحد المعايير المهمة في تدقيق السلامة الخاصة بصناعة الطيران، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تحسين أداء السلامة وتوفير تدابير واسعة النطاق لتوفير التكاليف على شركات الطيران المشاركة في التسجيل بهذا التدقيق، حيث إن الحصول على هذه الشهادة شرط لعضوية اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كما أن هذه الشهادة قائمة على تقييم المخاطر وتعزز من كفاءة التدقيق وتهدف إلى المساهمة في تطوير سلامة صناعة الطيران.
هذا وتولي الخطوط الجوية الكويتية اهتماما بالغا بأمن وسلامة ركابها وطائراتها، وتهدف دائما إلى تحسين جودة السلامة التشغيلية ورفع درجة كفاءتها من خلال تأهيل وتدريب منتسبيها وفق أفضل وأحدث التقنيات والمعايير العالمية للأمن والسلامة الخاصة بقطاع النقل الجوي، الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في تحقيق أولوياتها لأمن وسلامة وراحة الركاب.

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