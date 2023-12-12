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البراك الكويت ترفض إدراج خفض استخدام الوقود الأحفوري بمسودة اتفاق كوب 28 النهائي

12/12/2023 11:15:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.سعد البراك تمسك الكويت بموقفها الرافض لإدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه في مسودة الاتفاق النهائي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي.
جاء ذلك في تصريح للبراك خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي الـ 12 المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة ليومين تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي» لمناقشة أهمية التعاون بين الدول العربية في مجالات الطاقة ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة علينا كدول منتجة ومصدرة.
وأضاف الوزير البراك «التخلي عن الوقود الأحفوري بلا شك سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ويكرس مشكلات في قطاع الطاقة واستقرار التنمية وتوفير اللازم للدول النامية، فضلا عن التنمية المستدامة المنشودة الواردة في الأهداف الـ17 للأمم المتحدة».
وشدد على إيمان الكويت الراسخ بالعمل على تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وضرورة معالجة مسألة الانبعاثات عبر تطوير الحلول التقنية والرقابة الدولية.
وانطلق مؤتمر «كوب 28» في 30 نوفمبر الماضي بمدينة «إكسبو دبي» بمشاركة كويتية ودولية واسعة مشكلا محطة عالمية بارزة لتوحيد الجهود في مجال العمل المناخي وتحديد فرص التعاون لإيجاد الحلول للتحديات المناخية.
ويجمع المؤتمر الذي اختتم أمس الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ وآلاف الخبراء والصحافيين ونشطاء المناخ وأفراد المجتمعات المحلية وممثلي الشركات والمجموعات غير الحكومية.
وفي سياق آخر، عقد مجلس وزراء المنظمة اجتماعه الـ 111 أول من أمس في مدينة الدوحة، وذلك بمشاركة وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء، وقد ترأس هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط ممثل العراق بمجلس وزراء المنظمة حيان عبدالغني السواد، التي لها رئاسة الدورة لعام 2023.
و‏ناقش وزراء النفط والطاقة بالدول الأعضاء المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة، ومن ضمنها: مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2024، وتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر بالنظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.
واستعراض الوزراء خطوات تطوير البنية التحتية لنظم تقنية المعلومات بالمنظمة، ومتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك الإعلان عن الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين، ومجالها لعام 2022 هو: «تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري».
‏وناقش الوزراء أيضا، تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2024.
‏وقد صدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية المهمة ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي، ‏واختتم المجلس الوزاري اجتماعه، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر لاستضافتها لهذا الاجتماع الذي تزامن عقده مع عقد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الطاقة العربي.
وأقر مجلس وزراء المنظمة عقد الاجتماع المقبل في الكويت خلال ديسمبر ٢٠٢٤.

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