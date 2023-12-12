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582 مليون دولار لبناء محطة صرف صحي بـالمطلاع

12/12/2023 11:15:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن وزارة الأشغال العامة أرست على شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، عقدا لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع بمحافظة الجهراء، والذي تبلغ ميزانيته التقديرية 175 مليون دينار (ما يعادل 582 مليون دولار)، بينما ستكون المحطة قادرة على معالجة 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
وأضافت المجلة أن نطاق العمل في المشروع يتضمن بناء خزانات عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ الصهاريج بنفس السعة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم المقاول ببناء شبكة لمياه الصرف الصحي المعالجة تمتد من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى شبكات الري بمدينة المطلاع، بالإضافة الى بناء خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في محافظة الجهراء.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأشغال العامة تلقت 4 عطاءات للعقد في مارس من العام الماضي من قبل الشركات التالية: المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه (مصر)، شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (الصين)، كوزو توبلو كونوت (تركيا)، محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة (الكويت)، وقد أعيد طرح المناقصة للمشروع في نوفمبر 2022.

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