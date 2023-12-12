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جنرال إلكتريك الأميركية تفوز بعقد خدمات لـ الشعيبة الشمالية

12/12/2023 11:15:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» ان شركة جنرال إلكتريك الأميركية وقعت اتفاقية تقديم خدمات مدتها 5 سنوات لمحطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، من خلال وحدة أعمال طاقة الغاز التابعة لها، وذلك مع التحالف القائم والمشترك بين شركة TNB Remaco الماليزية وشركة الداو الهندسية الكويتية التي تدير محطة الشعيبة الشمالية للطاقة في الأحمدي.
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم شركة جنرال الكتريك فيرنوفا بتوريد قطع الغيار وإجراء الإصلاحات والخدمات الميدانية، إلى جانب الصيانة التنبؤية والمتقدمة القائمة على التوقعات لتوربينات الغاز الثلاثة في محطة توليد الكهرباء البالغة طاقتها 876 ميغاواط.
واشارت المجلة الى ان الشركة الاميركية ستقوم أيضا بتحديث تقنية الاحتراق التي تعمل عليها توربينات الغاز الثلاثة في الوقت الحاضر، وهي التي قد زودت المحطة بها في الأصل، إلى نظام احتراق منخفض أكاسيد النيتروجين الأكثر تقدما، وهو تحسين لعمل المحطة من شأنه تقليل مستويات الانبعاثات، وزيادة القدرة على إيقاف التشغيل، وتمديد فترات التفتيش.
في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة TNB Remaco محمد نظري بن بازيل «إننا نتعاون مع شركة فيرنوفا بشأن اتفاقية الخدمات لأن لديهم الخبرة التكنولوجية وسجلا حافلا بخدمات توربينات الغاز للمساعدة في ضمان عمل محطة الشعيبة الشمالية للطاقة وفقا لأعلى مستويات الموثوقية».
وانتهت المجلة الى القول ان شركة فيرنوفا، باعتبارها لاعبا مهما على المدى البعيد في قطاع الطاقة الكويتي، فإن التقنيات التي تملكها في مضمار الطاقة الغازية اليوم تساند أكثر من ثلث طاقة توليد الكهرباء في الكويت، فضلا عن مشاركتها بقوة في نقل المعرفة على المستوى المحلي من خلال مركز التكنولوجيا العائد لشركة جنرال إلكتريك في الكويت.

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