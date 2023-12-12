نفوق 100 فيل عطشاً بمتنزه وطني في زيمبابوي

نفق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شحّ المياه في أكبر متنزه وطني في زيمبابوي، على ما أفادت منظمة للرفق بالحيوان الاثنين.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، في بيان، إلى أنّ "موسم الجفاف الطويل تسبب في جفاف برك المياه التي كانت وفيرة سابقاً في متنزه وانغي الوطني، فاستحالت بركاً من الطين".

وأضاف "نفق ما لا يقل عن مئة فيل بسبب شح المياه".

وتبلغ مساحة متنزه وانغي الوطني الذي يضم حوالي 45 ألف فيل 14600 كيلومتر مربع.

وأشار الصندوق الدولي للرفق بالحيوان إلى أنّ "المتنزه مجهّز بـ104 آبار تعمل بالطاقة الشمسية، لكنّها بحسب الإدارة غير كافية لمواجهة موجات حرّ حادة تتسبب في جفاف نقاط المياه وتجبر الحيوانات البرية على التنقّل لمسافات طويلة بحثاً عن الماء والطعام".

وفي سبتمبر الفائت، أفادت هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي أن "حيوانات كثيرة" غادرت المتنزه الوطني بحثاً عن الماء والطعام في بوتسوانا المجاورة.

وقال الخبير في الصندوق الدولي للرفق بالحيوان فيليب كوفاوغا، إن نفوق الحيوانات المتوقع "ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أحد مؤشرات المشاكل المعقدة والعميقة التي تهدد مسألة حفظ الموارد الطبيعية في المنطقة، والتي تفاقمت بسبب التغير المناخي".

وفي العام 2019، نفق أكثر من مئتي فيل في زيمبابوي، وفق الصندوق الدولي للرفق بالحيوان الذي يحذر من هذه "الظاهرة المتكررة".