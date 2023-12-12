دوري أبطال أوروبا: سوسييداد يعود من ميلانو بصدارة المجموعة الرابعة

تمسك ريال سوسييداد الإسباني بصدارة المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وذلك بفرضه التعادل السلبي على مضيفه إنتر الإيطالي الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة.

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما الى ثمن النهائي من دون أيّ خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وهما تعادلا 1-1 في الجولة الاولى ثم سلباً في الجولة الأخيرة ليكون فارق الأهداف الإجمالي في المجموعة الفاصل بينهما عوضاً عن المواجهتين المباشرتين.

وحسم سوسييداد الصدارة بفارق هدفين عن فريق المدرب سيموني إينزاغي الذي حل ثانياً، فيما خطف بنفيكا البرتغالي بطاقة المركز الثالث المؤهلة الى ملحق "يوروبا ليغ" من مضيفه ريد بول سالزبورغ النمسوي في الوقت القاتل بالفوز عليه بثلاثة أهداف للأرجنتيني أنخل دي ماريا (31) ورافا سيلفا (1+45) والبرازيلي أرثر كابرال بعد ثوان على دخوله (2+90)، مقابل هدف للكرواتي لوكا سوسيتش (57).

وكان الفريق النمسوي فاز ذهاباً 2-0، ليصبح فارق المواجهتين المباشرتين خارج الحسابات، فحسم بنفيكا المركز الثالث بفارق الأهداف المسجلة (7 مقابل 4) لأن الفارق بين الأهداف المسجلة والتي تلقاها كل منهما نفسه (-4).





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