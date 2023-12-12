أمريكا تكشف عن عدد الجنود القتلى والجرحى الروسيين في أوكرانيا

سقط 315 ألف عسكري روسي بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدأت الحرب في فبراير 2022، أي نحو 90 بالمئة من عديد القوات الروسية قبل النزاع، وفق ما أفاد الثلاثاء مصدر في الكونغرس.



وقال المصدر نقلا عن تقييم استخباري تم عرضه في الكونغرس إن الجيش الروسي خسر أيضا 2200 من أصل 3500 دبابة كانت لديه قبل اندلاع النزاع.



ويأتي الكشف عن الوثيقة الاستخبارية في حين يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى واشنطن يسعى خلالها إلى إقناع الكونغرس الذي يزداد تشكيكا في جدوى مواصلة دعم كييف في الحرب ضد روسيا، بأن أوكرانيا ستكون قادرة على تحقيق الانتصار إذا استمر الدعم الأميركي. والتقى زيلينسكي قادة الكونغرس الثلاثاء قبل محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.



ويعكس التقييم الأخير لقتلى وجرحى القوات الروسية قفزة كبيرة مقارنة بتقييم سابق صدر في يوليو 2022 أورد نقلا عن مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" وليام بيرنز أن الخسائر الروسية "تقارب 15 ألف قتيل وحصيلة الجرحى ربما ثلاثة أضعاف هذا الرقم".



لكن روسيا وأوكرانيا متحفّظتان بشكل كبير بشأن الإعلان عن حصيلة قتلى وجرحى الحرب. وسقوط 315 ألف عسكري روسي بين قتيل وجريح يوازي 87 بالمئة من عديد القوات الروسية الذي كان يبلغ قبل الحرب 360 ألفا.



ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن التقييم الاستخباري الأميركي الذي رفعت السرية عنه، أن النزاع في أوكرانيا "أعاق بشكل حاد 15 عاما من جهود روسيا لتحديث قواتها البرية".



للتعويض عن الخسائر الفادحة، لجأت روسيا بحسب الصحيفة إلى "تدابير استثنائية" على غرار تجنيد سجناء مطلق سراحهم وإرسالهم إلى الجبهة.



وشدّد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون عقب لقائه الرئيس الأوكراني على أن حزبه لن يقر طلب بايدن تقديم مساعدة إضافية لكييف بـ60 مليار دولار ما لم يلبِّ الديموقراطيون مطالبهم بشأن الهجرة.







تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز