في اختلاف نادر مع أمريكا.. أستراليا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة



قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج يوم الأربعاء إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة.

وبعد تحذيرات شديدة من مسؤولي الأمم المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة في الحرب المستمرة منذ شهرين بين إسرائيل وحركة حماس، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار، إذ صوتت 153 دولة منها أستراليا لصالحه وامتنعت 23 دولة عن التصويت.

وصوتت عشر دول ضد القرار، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين تقولان إن وقف إطلاق النار لا يفيد سوى حماس.

وقالت وونج في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

وتابعت "القرار الذي أيدناه يتماشى مع الموقف الذي أوضحناه من قبل بشأن هذه القضايا".

وأصدرت كندا وأستراليا ونيوزيلندا بيانا مشتركا يوم الثلاثاء يدعم وقف إطلاق النار. والدول الثلاث تشكل إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا تحالفا مخابراتيا يعرف باسم العيون الخمس.

وقالت وونج "نعتقد أنه من المهم أن يكون لدينا حلفاء مقربون للغاية، وأن تتحدث الدول ذات التفكير المماثل معا لدعم الموقف الذي عبرنا عنه"، مضيفة أن البيان كان قيد المناقشة "منذ بعض الوقت".

امتنعت أستراليا وكندا عن التصويت على قرار للأمم المتحدة في أكتوبر يدعو إلى وقف إطلاق النار، وصوتت نيوزيلندا لصالحه.

والولايات المتحدة هي أحد أقرب حلفاء أستراليا. وبالإضافة إلى العيون الخمس، فالدولتان جزء من الاتفاقية الأمنية أوكوس مع بريطانيا، وهناك اوافق في سياستيهما الخارجية منذ عقود.

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