عقد قرانه على فراش الموت.. فشفي
التاريخ
12/12/2023 8:00:52 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تماثل شاب أمريكي للشفاء من مرض السرطان بعد أن عقد قرانه على خطيبته في المستشفى، إثر شعوره بأنه على وشك الموت. وتزوج زاك ستروب ((27 عاماً)) خطيبته مادي ((25 عاماً،)) في مستشفى معهد كولورادو لسرطان الدم، خشية الموت قبل تحقيق أمنيته بالزواج ممن يحب.
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