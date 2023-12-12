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عقد قرانه على فراش الموت.. فشفي

12/12/2023 8:00:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تماثل شاب أمريكي للشفاء من مرض السرطان بعد أن عقد قرانه على خطيبته في المستشفى، إثر شعوره بأنه على وشك الموت. وتزوج زاك ستروب ((27 عاماً)) خطيبته مادي ((25 عاماً،)) في مستشفى معهد كولورادو لسرطان الدم، خشية الموت قبل تحقيق أمنيته بالزواج ممن يحب.

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