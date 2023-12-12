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ماسيمو جيوردانو يغني في دبي روائع الأوبرا الإيطالية

12/12/2023 8:00:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يحتضن مسرح زعبيل في فندق جميرا زعبيل سراي، في 20 ديسمبر، حفلة موسيقية تجمع بين سحر ألحان الأوبرا والأغاني الإيطالية الشهيرة، وذلك في مناسبة الأعياد، بجانب مجموعات ترانيم وأناشيد وأغانٍ بارزة، إذ يقدمها الموسيقي العالمي البارع، التينور ماسيمو جيوردانو، المصنف كونه من بين الأفضل عالمياً، كما أنه يحوز شهرة كبيرة وفريدة كونه الأجدر والأكفا والأكثر شعبية، حيث غنى في أهم دور الأوبرا المرموقة مثل «أوبرا متروبوليتان» و«لا سكالا».

وفي الحفل المقرر، ينسج ماسيمو جيوردانو بصوته الآسر لوحات إبداعية أخاذة ممزوجة بالعواطف والانسجام، خاصة وأنه ينضم إليه على خشبة المسرح عازف البيانو الرائد في «لا سكالا»، نيلسون كالزي، والسوبرانو إستر كاندينوفا. وبالإضافة إلى التجربة الاحتفالية، سيتألق الطلاب الموهوبون من «أكاديمية تانيا قسيس» الشهيرة على المسرح. في تقدميهم وصلات متنوعة.


ويمثل الحفل، في المجمل، تجربة غامرة تنبض بجماليات الإبداع والحياة من خلال قوة الموسيقى.


يذكر أن ماسيمو جيوردانو يعد واحداً من أفضل مغني الأوبرا الرواد على الساحة، وقد جسد الأدوار الرئيسية في عروض الأوبرا في أرقى المسارح في العالم. ويشتهر بأغانيه المفعمة في دور الأوبرا الإيطالية في: توسكا، مانون ليسكوت، أندريا شينييه، جيوكوندا والمزيد.


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