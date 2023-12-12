«النصر» المستحيل في غزة!

((عمو هاد حلم وللا عنجد ؟)) تقول طفلة فلسطينية لمسعفها والدم يسيل من وجهها. تكرر السؤال والمسعف يكرر الجواب ولا تكاد تصدق ما حدث لها جراء القصف الإسرائيلي. تسأل طفلة أخرى مصابة في مكان آخر من غزة التي تتعرض لقصف متواصل بالطائرات، ونعني بمتواصل أربعاً وعشرين ساعة لمدة تجاوزت الستين يوماً، ((هل أنا عايشة، أنا عايشة ؟))، فالفرق بين الحياة والموت في غزة هو لحظة سقوط صاروخ يدمر منزلاً أو حارة، يقتل من يقتل ويدفن تحت الأنقاض من يدفن، ومن يصل إليه الجيران الذين يحفرون ويرفعون أعمدة الأسمنت والطوب بأيديهم بحثاً عن ناجين تكتب لهم الحياة، كهذه الطفلة، لا يصدق أنه نجا.

في المقابل، ولو أن المقارنة غير عادلة، ثمة نساء وأطفال يبكون أقاربهم المحتجزين في أنفاق غزة أمام مقر رئاسة الحكومة ووزارة الحرب في تل أبيب. ونرى جنوداً يبكون زملاءهم القتلى في المقابر التي تدفن خمسين قتيلاً يومياً كما نقل عن موظف إحدى هذه المقابر. ولا نتحدث هنا عن حوالي مائة ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح ومصاب ومفقود أغلبهم من النساء والأطفال.

إذاً لماذا تستمر الحرب؟

تفيد الأرقام أنها تكلف إسرائيل حوالي خمسين مليار دولار حسب ما أعلن المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي، وكما توقعت شركة الاستثمارات المالية الإسرائيلية ((ليدر كابيتال ماركتس)). فقد عطلت الحرب الحياة في المرافق الخدمية والإنتاجية ومختلف القطاعات. هؤلاء الموظفون والعمال خلعوا لباسهم المدني وربطات العنق وارتدوا الزي العسكري وتركوا الكيبورد والأقلام وحملوا السلاح وتوجهوا إلى ((الحرب)) باعتبار أن كل إسرائيلية وإسرائيلي جنود احتياط. وهو ما يهدد بانهيار الاقتصاد الإسرائيلي إذا ما استمرت الحرب شهوراً كما يكرر دائماً نتنياهو وغالانت وزير الحرب في أكثر الحكومات تطرفاً قي تاريخ إسرائيل.

بمواصلتها الحرب وعدم استجابتها لدعوات وقف النار اتضح أن إسرائيل تقوم بعملية انتقامية غير عقلانية وغير مدروسة. تعلن أنها لن توقف النار ولن تنهي ما تسميه العملية العسكرية في غزة إلا بعد أن تحقق أهدافها وهي القضاء على ((حماس)) وتحرير الرهائن. غير أنها وبعد شهرين من بدء عمليتها في اليوم التالي لصدمة السابع من أكتوبر وأطنان القذائف على غزة لم تحقق أياً من الهدفين. فالرهائن الذين أفرجت عنهم ((حماس))كانوا في إطار صفقة تبادل وليس بالقوة كما كان يكرر نتنياهو. وعسكرياً وقعت في حرج بإعلانها سيطرتها على شمال وجنوب غزة ووسط المدينة فإذا بالمقاومة تسلم المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر في المنطقتين، ما يعني عدم ((القضاء)) عليهم.

وكلما ازداد فشلها تورطت أكثر في مستنقع غزة. فخسائرها بالأرواح والمال تتصاعد فيما تتآكل مصداقيتها في المجتمع الإسرائيلي، والأهم لدى المجتمع الدولي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا الداعمين التقليديين لها. وقد أظهرت استطلاعات أن نسبة المؤيدين للطرف الفلسطيني أكثر بنسبة الثلثين على الطرف الإسرائيلي. كما أثرت هذه النتائج على سمعة الولايات المتحدة. وهو ما تنبهت له الإدارة الأمريكية وضغطت على الحكومة الإسرائيلية من أجل تسهيل إدخال المساعدات والوقود إلى غزة.

أصبح العالم يدرك أن ما تقوم به إسرائيل إبادة جماعية بهدف التهجير الجماعي لسكان غزة إلى مصر وتالياً سكان الضفة إلى الأردن لتوسيع احتلالهما باعتبارهما ((أرضاً بلا شعب)) !

أهداف إسرائيل غير الواقعية كان حذر منها مسؤولون إسرائيليون سابقون ومنهم إيهودا باراك، وكتاب منهم جدعون ليفي. كما وجه نفس التحذير الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان في مقاله في ((نيويورك تايمز)) بقوله إن أي تفكير إسرائيلي بغزو غزة ((خطأ فادح)). وإن هذا العمل سيتحول إلى أزمة استراتيجية أخلاقية وعسكرية طويلة الأمد. ويبعد واشنطن عن قضايا أكثر إلحاحاً وهي الصين وأوكرانيا.

لكن حكومة نتنياهو التي تبحث عن نصر مستحيل تتحدث بذراعها الجوية العمياء، ولا تستمع حتى لأقرب حلفائها. وفيما تسعى واشنطن جاهدة لعدم توسع حرب غزة إلى لبنان ها هو غالانت يهدد بالسيطرة على الجنوب حتى حدود نهر الليطاني.

كلاهما كالأعمى يقود الضرير. نتنياهو يحارب من أجل هدف شخصي طمعاً بالسلطة وهرباً من المحاكمة بقضايا فساد. وغالانت يريد استعادة صورة الجيش التي تمزقت في السابع من أكتوبر.