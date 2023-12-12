غوارديولا يكشف تطورات جديدة حول إصابة إرلينج هالاند



أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الثلاثاء إن إرلينج هالاند لن يسافر مع الفريق لمواجهة رد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكنه سيعود للتدريبات يوم الخميس.

وغاب هالاند عن فوز سيتي 2-1 على لوتون تاون يوم الأحد بسبب إصابة في القدم وهي المباراة الأولى التي يغيب عنها هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا إن هالاند "سيعود يوم الخميس، بعد الغد وسنرى كيف يشعر.

"لا أستطيع الإجابة (إذا كان سيلعب يوم السبت) لا أعرف الآن. في المؤتمر الصحفي المقبل يمكنني أن أكون أكثر دقة بشأن حالته".

وفاز سيتي بجميع مبارياته الخمس في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكن فوزه على لوتون كان الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أربع مباريات دون فوز وسئل جوارديولا عما إذا كان سعيدا بالأداء رغم النتائج.

وقال المدرب "بشكل عام نعم. يمكن أن يكون أفضل ولكن يمكن أن يكون أسوأ. مسألة النتائج غير الجيدة. لننظر للإيجابيات.

"نتيجة جيدة مثل مطلع الأسبوع تحليلها بأنه لا يزال بإمكاننا القيام بعمل أفضل. علينا أن نجد التوازن وألا نكون متحمسين للغاية أو في نفس الوقت لا نشعر بالاكتئاب الشديد.

"لقد خسرنا مباراة واحدة في آخر ست أو سبع مباريات وكانت كارثة كبيرة.

خسرنا مرة واحدة وتعادلنا في المباريات الأخرى لكننا نؤدي بشكل جيد حقا".

وضمن سيتي تأهله متصدرا للمجموعة السابعة برصيد 15 نقطة ورازن بال شبورت لايبزيج ثانيا وله تسع نقاط، بينما يتذيل رد ستار الترتيب بنقطة واحدة ما يمنح جوارديولا فرصة لإراحة بعض اللاعبين الأربعاء.

وقال غوارديولا "لا أعرف. نحن نقوم بتحليل المنافسين وما يتعين علينا القيام به للفوز بالمباراة. سنقوم بتدوير بعض اللاعبين.

"أنا سعيد جدا لأنني أستطيع غدا الدفع ببعض اللاعبين الذين لم يشاركوا مؤخرا".



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