حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة



قال المسؤول في حركة (حماس) عزت الرشق في بيان في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وتحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على إسرائيل للالتزام بالقرار.

وأيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة هذه الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

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