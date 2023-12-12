الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الأرجنتين يوم الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع "حالة طوارئ" اقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في رسالة متلفزة إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أمريكي، إلى 800 بيزو للدولار.
وأضاف: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".
ويأتي ذلك بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.
وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.
وتعاني البلاد أيضا من عجز مالي هائل وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 6ر10 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول أبريل.
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