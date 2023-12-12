الأرجنتين تعلن عن خفض قيمة عملتها إلى النصف



أعلنت الأرجنتين يوم الثلاثاء عن خفض قيمة عملتها إلى النصف، وخفض دعم الطاقة والنقل كجزء من التعديلات المفاجئة التي يقول الرئيس الجديد خافيير ميلي إنها ضرورية للتعامل مع "حالة طوارئ" اقتصادية.

وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو في رسالة متلفزة إنه سيتم تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50% من 400 بيزو لكل دولار أمريكي، إلى 800 بيزو للدولار.

وأضاف: "سنكون أسوأ من ذي قبل لبضعة أشهر".

ويأتي ذلك بعد يومين من أداء ميلي اليمين الدستورية رئيسا لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتشديده على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة.

وتعاني الأرجنتين من تضخم سنوي بلغت نسبته 143% مع انخفاض حاد في قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وأصبح أربعة من كل 10 أرجنتينيين تحت خط الفقر، وفقا لشبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

وتعاني البلاد أيضا من عجز مالي هائل وعجز تجاري قدره 43 مليار دولار، بالإضافة إلى دين بقيمة 45 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، مع 6ر10 مليار دولار مستحقة للدائنين متعددي الأطراف والقطاع الخاص بحلول أبريل.