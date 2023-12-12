البنوك المركزية .. وعود الصديق غير الصدوق

محرر مساهم في ((فايننشال تايمز))، والرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون، وكبير خبراء الاقتصاد السابق لدى بنك إنجلترا

مثل كثير من الآباء، اعتدت محاولة تأديب الأطفال الذين يسيئون التصرف في الفترة السابقة لعيد الميلاد، بإخبارهم إنهم لن يتلقوا أي هدايا إن واظبوا على السلوك المعيب. لم ينجح ذلك إلا لفترات عابرة، إذ سرعان ما اكتشف أطفالي أن تهديدي يفتقر للمصداقية، بما أني كأب لا أطيق تحمل التكاليف الملازمة لغياب الهدية صبيحة عيد الميلاد، وهم كانوا يدركون ذلك.

هذا مجرد مثال على ما يسميه الاقتصاديون مشكلة الاتساق الزمني. فلكي يحظى قرار مستقبلي بالمصداقية عند إعلانه، يجب أن يكون أكثر الأمور ذكاءً عندما يأتي وقت التصرف. وحتى وإن اتسم القرار المعلن بنية طيبة، سواء لتأديب الأطفال أم الأسواق المالية سيئة التصرف، فسوف يفتقر للمصداقية ويثبت كونه غير فعال، ما لم يكن المضي قدماً فيه هو التصرف المنطقي في حقيقة الأمر.

لقد واجهت البنوك المركزية شكلاً حاداً من مشكلة الاتساق الزمني هذه في الأعوام المؤدية إلى أزمة تكلفة المعيشة. في ذلك الوقت، سجل التضخم مستويات دون مستهدفه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأماكن أخرى. وخاض أكاديميون وصناع السياسات نقاشات حول مميزات الاستراتيجية النقدية الرامية إلى إقناع الأسواق بأن هذه السياسة ستكون تيسيرية لمدة أطول، ما سيسمح للتضخم بتخطي مستهدفه لفترة من الوقت. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الياباني استراتيجيات للسياسة النقدية ترمي إلى تحقيق هذا الهدف.

وسواء أكان عن قصدٍ، أم عن طريق الصدفة، وهو الأكثر ترجيحاً، فقد انتهى الأمر بعدد من البنوك المركزية إلى الإفراط في تحقيق هذه الأهداف أخيراً. فقد تخطى التضخم مستهدفه على مدى الـ 18 شهراً الماضية على نحو أكثر وضوحاً واستمرارية عما كان مخططاً له.

لكن البنوك المركزية تواجه معضلة عكسية، وذلك مع انحسار التضخم العالمي في الوقت الراهن، وتدهور التوقعات الاقتصادية. إذ كيف لها ضبط الأسواق ودفعها نحو الاعتقاد بأن السياسة ستظل متشددة لمدة أطول؛ من أجل خضم التضخم نحو مستهدفه وإصلاح المصداقية المتضررة للبنوك المركزية؟

لقد استخدمت البنوك المركزية حتى الآن التوجيه المستقبلي، مع ميل نحو التشديد المستقبلي؛ تحقيقاً لهذا التأثير الانضباطي. وبدا هذا مؤتياً لثماره لفترة عابرة هذا الصيف، مع توقعات لأسعار الفائدة تشير إلى أن زيادتها هي الأكثر ترجيحاً من عدمها بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في 2024، ومع عدم توقع أي تخفيضات حتى 2025 على أقرب تقدير.

لكن، ومثلما كان الحال في محاولاتي مع أطفالي، فالتداعيات التنظيمية لما يدعى عمليات ((الفم المفتوح)) لم تدم طويلاً. ورغم عدم تغير خطاب البنوك المركزية المتعلق ببقاء الفائدة مرتفعة لمدة أطول، تتوقع الأسواق المالية حالياً تخفيضات كبيرة للفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة خلال النصف الأول من 2024.

لقد اشتركت توجيهات البنوك المركزية المستقبلية للأسواق وتوجيهاتي لأطفالي في غياب المصداقية للسبب عينه، وهو عدم اتسامها بالاتساق الزمني بالنظر إلى الواقع الاقتصادي المحتمل في ذلك الوقت. وقد شهدنا في الأشهر الثلاثة المنقضية ميلاً واضحاً لميزان مخاطر التضخم ومعدلات النمو في الاقتصادات الكبرى خلال 2024، تجاه تسجيل التضخم والنشاط الاقتصادي مستويات دون المتوقع.

ومع بدء تخطي تضخم الأجور لمعدل تضخم الأسعار في أغلب البلدان، تعلقت آمال النمو الاقتصادي في 2023 ببدء تعافي القوة الشرائية للأسر من الصدمة التي تعرضت لها، مما يحفز الإنفاق في النصف الثاني من 2023، وما بعده. لكن هناك 4 معوقات اقتصادية قوية تواجه هذا الوضع، وستزداد قوتها في 2024:

أولاً، رغم أن الأجور الحقيقية ربما تكون آخذة في الازدياد حالياً، فإن القوة الشرائية للأسر ما زالت أقل كثيراً مما كانت عليه قبل أزمة تكلفة المعيشة، ولا يتوقع تعافي الدخول الحقيقية للأسر قبل 2027 في المملكة المتحدة. ثانياً، اتجهت الأسر والشركات التي تأثرت دخولها سلباً بسبب الضغوط الأخيرة إلى تعزيزها عبر السحب من المدخرات، والتي غالباً ما راكمتها عن غير قصد إبان الجائحة. لذا، فقد تبخرت هذه المدخرات حالياً إلى حد كبير.

ثالثاً ورابعاً، وخلافاً للماضي القريب، فإن أياً من السياستين المالية أو النقدية، لا يمكنها تأمين الأسر والشركات المتطلعة للمستقبل، بل العكس صحيح. فمن حيث السياسة النقدية، لا يزال جزء كبير من زيادات الفائدة التي تتراوح بين 4 و5 نقاط مئوية لم يؤثر بعد على الميزانيات العمومية للأسر والشركات. وبالنسبة للسياسة المالية، فبعد توسع هائل في الأعوام القليلة الماضية، يتوقع أن يبدأ التباطؤ خلال العام المقبل وأن يزداد حدة فيما بعد.

كل ذلك يضع ميزان المخاطر على النمو في اتجاه هابط مباشر. ومن المرجح ألا يكون التضخم عدو الشعب رقم واحد بحلول أوائل 2024، لكن سيحل محله تصاعد البطالة وانخفاض الثقة والإنفاق، فضلاً عن ضوائق مالية بين أعداد متزايدة من الشركات والأسر. ومع سلوك الاقتصاد مساراً ضعيفاً، سيحدث الأمر ذاته لخطابات البنوك المركزية، التي ستلتزم بالمرسوم الأوغسطي: كونوا أعفاء لكن ليس بعد.

لقد تم وصف أحد سياسيي المملكة المتحدة في 2014، وهو مارك كارني، الذي كان حينها محافظ بنك إنجلترا، بأنه ((الصديق غير الصدوق))، لتصريحه بشيء وفعله شيئاً آخر. وتواجه البنوك المركزية العالمية حالياً مخاطر ملاقاة المصير ذاته. وبرغم كل احتجاجاتها على شاكلة احتجاجات شخصية ((ذا غرينش))، ذلك الكائن المتذمر ذو المخططات الشريرة، لكن البنوك المركزية العالمية ستمنح الجماهير هدايا من خلال أسعار فائدة خلال 2024.