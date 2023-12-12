قطاع الضيافة.. نصائح عملية لتجاوز تحديات مختلفة

يشتهر قطاع الضيافة بساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وضغوطه العالية. لكن المشغلين في المملكة المتحدة اضطروا بعد صدمتي بريكست والجائحة أن يكونوا أكثر مرونة، ليس فقط لرفع معنويات الموظفين، ولكن أيضاً لتوظيف عدد كاف من العاملين والاحتفاظ بهم.

ووجدت دراسة أجرتها مجموعة فنادق كيرن أنه من المتوقع أن يغادر ثلث العاملين في الفنادق القطاع بعد ستة أشهر. كما كشفت بيانات سي جي إيه إنسايت عن أن 61 % من الشركات البريطانية في مجال الضيافة عانت من نقص في العمالة خلال الصيف، وقد اضطر العديد منها لتقليص ساعات عملها نتيجة لذلك. وفي محاولة لإدارة التحديات، حدد مديرو الفنادق ثلاثة مجالات للتركيز عليها:

- استبقاء الموظفين: لقد أدرك المدير العام لمجموعة فنادق ديفونشاير، حاجتهم الملحة للتغيير، بعد أن فقدت المجموعة 90 % من طُهاتها في عام واحد، بسبب بريكست وجائحة كوفيد. ويتذكر ريتشارد بالمر، الذي يشرف على مجموعة الفنادق الخمسة الفاخرة التي تمتلكها دوقة ودوق ديفونشاير: ((لقد خسرنا الكثير من الموارد المتمثلة في الأيدي العاملة، وأتذكر أنني قلت للملاك إن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المسألة هي تنمية كوادرنا ومهاراتنا الخاصة)). وتابع: ((كان علينا حقاً النظر في سبب عدم انضمام الناس إلينا، أو البقاء في العمل معنا، فقد أصبح من الواضح أن العالم قد تغير، وكان علينا أن نتكيف مع هذا التغير)).

لقد أدخل بالمر، صاحب الـ39 عاماً، أسبوع عمل من أربعة أيام لجميع الطُهاة، وعقوداً مرنة لعمال خدمات تنظيف الغرف، وتقاسم العمل الإداري. كانت النتيجة أن انخفض معدل خسارة الموظفين إلى أقل من 20 %، وتوسعت قوته العاملة لتشمل المزيد من الآباء العاملين والمتقاعدين المبكرين، الراغبين في زيادة دخلهم.

وقد بدأت المجموعة أيضاً في تقديم تدريبات مدفوعة الأجر توفر نظرة شاملة للعمل، بدءاً من البحث عن العقارات، وحتى إدارة نزاعات العملاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى عرض عمل دائم. يقول بالمر، الذي بدأ مسيرته المهنية كغاسل للأطباق والآنية في سن المراهقة: ((نحن نرى أشخاصاً مختلفين يفكرون في العمل بالقطاع)).

كما يؤكد أن على المديرين التواصل والتعريف بشكل أفضل بمزايا العمل في مجال الضيافة، وقال: ((لا يزال هذا القطاع يمثل مهنة بلا معنى، مع وجود الكثير من الأساطير والمفاهيم الخاطئة، لقد بدأت من أدنى السلم، لذا أعرف أكثر من غيري أن ثمة إمكانات هائلة للتقدم)).

-الأجور والتوظيف: لقد اضطرت شركة إدارة الأصول لندن ورك بارتنرز، التي تدير 12 فندقاً في المملكة المتحدة، إلى التكيف للعثور على موظفين. وتقول كلير آنا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: ((أخذ البريكست جزءاً كبيراً من قوتنا العاملة من أوروبا الشرقية، أما العمال المحليون فيميلون إلى عدم الاهتمام بالوظائف الابتدائية)).

وفي ظل المسعى الأشمل في الصناعة لتطوير القوى العاملة المحلية، تدافع كلير آنا عن استخدام العمالة الدولية، خاصة لشغل وظائف الطُهاة الشاغرة. وحوالي 70 % من الطُهاة المعينين في مجموعة لندن روك بارتنرز من الشرق الأوسط. ومع ذلك، وبعيداً عن أي صورة نمطية للعمالة الأجنبية الرخيصة، وضعت هي والشريك المؤسس نافيد خان أجوراً أعلى في صميم استراتيجيتهم، مع تحسين مزايا أخرى مثل جودة الوجبات المجانية المقدمة للموظفين.

قد تكون هذه مشكلة صعبة لمالكي الفنادق الذين يواجهون ارتفاعاً سريعاً في التكاليف لكن كما تقول مجموعة لندن روك بارتنرز فإن ((المحادثات تصبح أسهل)) مع تحقيق الفوائد، ولا سيما توفير تكاليف التوظيف والتدريب التي تتراوح بين 50,000 إلى 100,000 جنيه إسترليني لكل فندق بسبب ارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين.

وتقول آنا: ((الحد الأدنى من الأجور لم يعد كافياً لإيجاد أشخاص ذوي كفاءة والتزام ومتحمسين لإثبات أنفسهم. وقد عمل الموظفون في مطابخنا في فنادق فئة أربع وخمس نجوم في دبي، حيث مستوى الخدمة مختلف تماماً عن هنا كما أنهم يجلبون معهم منظوراً جديداً ومتنوعاً)).

-التدريب: يكثف مديرو الفنادق الأخرى تركيزهم على التدريب. وأنشأ إيان تايلور أحد أصحاب الفنادق أكاديمية للقيادة في فنادق كاليدوسكوب، وهي ثلاثة أماكن فاخرة يملكها في مدينة باث وما حولها. والهدف هو تجهيز الجيل القادم من المديرين في عمله لوضع الذكاء العاطفي واستيعاب الشخصيات المختلفة على رأس الأولويات. في الوقت نفسه، أسفر التدريب المهني في الطهي الذي يقدم لطلاب كلية باث المجاورة عن أربع وظائف بدوام كامل لطهاة مبتدئين وقللت الاعتماد على طهاة الوكالات الأكثر تكلفة.

ويقول تايلور: ((على مر التاريخ، كانت إحدى أكبر المشكلات هي قلة الوقت والاستثمار للتأكد من أن المديرين قد تلقوا تدريباً جيداً على نحو كاف لقيادة فريق من الأفراد)).

ويتفق واين تولبي، المدير الإداري لشركة نورسبارك لإدارة الفنادق، التي أُطلقت أخيراً، مع الرأي القائل إن تدريب وتمكين الموظفين هو المفتاح لتقديم الخدمات الجيدة للضيوف دون المساس برفاهية الموظفين.

ويقول: ((في الواقع، هناك تفاعل مع الضيوف أكثر من أي وقت مضى، ولكن الفرق الآن هو أن لدينا تسلسلاً هرمياً تشغيلياً أقل، وبدلاً من ذلك نمنح أولئك الموجودين على الأرض السُلطة والتمكين والأدوات اللازمة لاتخاذ المزيد من القرارات، قرارات يؤيدها المديرون بشكل حاسم)).