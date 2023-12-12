300 شركة في معرض المنتجات العضوية والطبيعية بدبي

افتتح داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أمس فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية 2023، الذي ينظم تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر ثلاثة أيام.

ويعد المعرض أكبر حدث تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية في المنطقة، ويشارك في دورته الحالية أكثر من 300 شركة من 63 دولة، يستعرضون نطاقاً عريضاً من المنتجات التي تشمل الفواكه والخضروات المزروعة عضوياً والأغذية والمشروبات مثل القهوة والشاي، إضافة إلى أبرز منتجات الصحة والتجميل الطبيعية والصديقة للبيئة.

وعلى مدى 21 عاماً الماضية، تطور المعرض ليصبح أكبر منصة توريد في منطقة الشرق الأوسط عبر قطاعات مختلفة تغطي المنتجات الطبيعية والعضوية، حيث شهد المعرض هذا العام إضافات جديدة شملت أقساماً خاصة بالمكونات والمنتجات الطازجة والتمور إلى جانب قسم لـ((السوبر فودز)).

وقال المدير العام للمعرض شينو بيلاي إن المعرض يتماشى مع المبادرات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي، إلى جانب تلبية متطلبات السوق، مشيراً إلى أن دورة هذا العام التي شهدت زيادة في عدد الدول المشاركة بنسبة 146%، تركز على الفواكه والخضروات الطازجة وتقنيات الزراعة الذكية.

وإلى جانب المشاركة المستمرة من قبل اليونان وتركيا وبولندا وأوكرانيا وروسيا وإيران، التي تصنف من بين أكبر الدول التي تهتم بالمنتجات العضوية يشارك في الحدث لأول مرة كل من إيطاليا وكوريا وماليزيا وسريلانكا ورواندا وغانا وتركمانستان وبوتان والصين والفلبين عبر أجنحة وطنية خاصة بكل دولة.

وأضاف شينو بيلاي: نجحنا في إنشاء منصة تجارية على مدار العام تمكن الموردين والمشترين من تنظيم الاجتماعات ومناقشة الفرص التجارية المتاحة إلى جانب إمكانية توريد منتجات جديدة بشكل مباشر من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت".

وتشهد منصة المنتجات العضوية سلسلة من جلسات التجارة عبر الإنترنت، حيث جمعت أكثر من 20000 مشتر ومورد خلال 12 عاماً، في حين أصبح موقع arabianorganics، منصة التجارة الإلكترونية بالجملة التي تم إطلاقها في عام 2017، بوابة للحصول على كل المنتجات العضوية والطبيعية حيث تضم أكثر من 35000 مستخدم.