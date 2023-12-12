إطلاق مشروع «جاردنز 2» بمنطقة أرجان في دبي لاند

أعلنت ((إيمان للتطوير العقاري)) بدبي، طرح مشروعها الجديد متعدد الاستعمالات ((جاردنز 2)) في منطقة ((أرجان)) بدبي لاند. يجمع هذا المشروع، الذي تم تطويره باستثمار يبلغ 200 مليون درهم، بين الشقق السكنية ومتاجر البيع بالتجزئة.

والمشروع عبارة عن مبنى سكني، يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي وطابق السطح إلى جانب 5 طوابق تحتضن ما مجموعه 223 وحدة سكنية. كما يوفر المبنى مساحات معيشة متنوعة، ويضم المشروع أيضاً 15 منفذاً للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي.