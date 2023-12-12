إطلاق مشروع «جاردنز 2» بمنطقة أرجان في دبي لاند

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((إيمان للتطوير العقاري)) بدبي، طرح مشروعها الجديد متعدد الاستعمالات ((جاردنز 2)) في منطقة ((أرجان)) بدبي لاند. يجمع هذا المشروع، الذي تم تطويره باستثمار يبلغ 200 مليون درهم، بين الشقق السكنية ومتاجر البيع بالتجزئة.
والمشروع عبارة عن مبنى سكني، يتكون من طابق سفلي وطابق أرضي وطابق السطح إلى جانب 5 طوابق تحتضن ما مجموعه 223 وحدة سكنية. كما يوفر المبنى مساحات معيشة متنوعة، ويضم المشروع أيضاً 15 منفذاً للبيع بالتجزئة في الطابق الأرضي.
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